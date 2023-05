Baldoví exigirà les competències de Rodalia i el finançament necessari

El candidat de Compromís a la Presidència de la Generalitat, Joan Baldoví, ha participat aquest matí en un repartiment d'informació sobre el programa de mobilitat de la coalició davant l'Estació del Nord de València amb l'alcalde i candidat a la reelecció Joan Ribó i altres candidats i candidates.

Baldoví ha explicat que si es vol lluitar contra el canvi climàtic "cal llevar cotxes de les carreteres. Però això només pot passar si donem alternatives a través del transport públic".

"El servei de Rodalia és clau per a connectar les ciutats i comarques valencianes, però fa massa temps que hi ha un servei lamentable. Anys de cancel·lacions, retards, falta d'inversió i abandó ens han demostrat que Madrid no sap o no vol gestionar la nostra Rodalia".

"Quan les coses es decideixen a 300 km d'ací, no es fan pensant en els interessos dels valencians i les valencianes"

Per al candidat de Compromís, "quan les coses es decideixen a 300 km d'ací, no es fan pensant en els interessos dels valencians i les valencianes. Per això, si soc elegit president, em compromet a exigir el traspàs del servei de Rodalia perquè siga gestionat per la Generalitat. Un traspàs que ha d'anar acompanyat pels recursos econòmics necessaris".

Falta de contundència de Puig

"És una proposta ja aprovada en les Corts Valencianes, però que Ximo Puig no ha exigit amb la suficient contundència davant el Govern central. Des de Compromís volem gestionar la Rodalia per a ampliar la xarxa, modernitzar els trens, ampliar plantilles i millorar el servei. Volem gestionar des d'ací el que afecta els d'ací. És de sentit comú, i el 28 de maig cada vot a Compromís servirà per a fer-ho possible", ha conclòs Baldoví.

Per la seua banda, Ribó ha explicat les propostes de la coalició valencianista per a millorar el servei dels autobusos de l'EMT: "Augmentarem les freqüències, sobretot de les línies que donen servei als barris perifèrics de la nostra ciutat, com per exemple la Malva-rosa, o els Orriols i Benicalap; també incrementarem les parades violeta, perquè és una mesura que posa en el centre la seguretat de les dones usuàries i està funcionant molt bé, i volem reforçar-la.

"També considerem important millorar el servei per a les famílies valencianes amb mascotes, per la qual cosa farem una prova pilot per a deixar entrar gossos sense l'actual limitació de grandària, i ho farem d'inici en les línies amb connexió amb la PlatjaCan, la platja de gossos de Pinedo”, ha detallat Ribó.