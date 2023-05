Luis Rubiales: "València és una ciutat extraordinària i exemplar"

El president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, ha deixat clar que successos com els del passat diumenge a Mestalla amb Vinícius Jr. són intolerables, però que no poden fer que "tota una societat quede injustament assenyalada", sobretot perquè Espanya "és un país acollidor" i València "una ciutat extraordinària i exemplar", mentre que també confessa estar "sorprés" amb aspectes de la resolució del Comité de Competició, un organisme "autònom".

"Hi ha un problema d'educació i comportament. Això afecta la societat i també aquells que van al futbol no a animar, sinó a insultar. La violència és intolerable i el racisme és un tipus de violència. Ja vaig dir que això taca un equip, una ciutat i un país, i és una cosa molt injusta, no podem permetre que tota una societat quede injustament assenyalada", ha assenyalat Luis Rubiales en declaracions facilitades a Europa Press.

El dirigent insisteix que hi ha "un problema que s'ha de solucionar", però demana "també remarcar amb contundència que Espanya és un país acollidor, de primer nivell mundial en llibertats i drets". "I també en convivència, excepte episodis que lamentablement ocorren arreu del món, també ací. Espanya és destinació per a molts, per la seua qualitat de vida inqüestionable, però també per la qualitat i el tracte de la nostra gent, i, probablement, un dels països més integradors del món", adverteix.

"Dins d'Espanya hi ha ciutats fantàstiques i una de les millors ciutats que jo conec, no d'Espanya, sinó del món, és València. Ho té tot i uns pocavergonyes no poden tacar la imatge de València. A València viu la meua família, és una ciutat extraordinària", ha remarcat Rubiales, que destaca de la capital del Túria "la seua pluralitat" i el ser "realment cosmopolita i tolerant". "Jo diria que és exemplar", ha asseverat.

Per això, encara que sap que cal "atallar" successos com els de passat diumenge, adverteix que "no val criticar per criticar i fer un mal gratuït". "Tenim un problema que es focalitza en el futbol, però que no és del futbol, sinó que és social, i també cal dir alt i clar que l'aclaparadora majoria d'espanyols som tolerants i respectuosos", ha afirmat.

Per al president de l'RFEF, els ciutadans espanyols i les persones que visiten Espanya són "gent de diferents races", un aspecte que "enriqueix" el país i l'"ajuda a créixer i a evolucionar". "Cada vegada Espanya és més global i el mestissatge està a l'ordre del dia. Espanya ha millorat, però encara hi ha alguns retrògrads i indesitjables que es van quedar ancorats en la prehistòria, que tenen conductes intolerables que entre tots erradicarem", ha recalcat.

Sorprés amb Competició sobre el que va ocórrer a Mestalla

Luis Rubiales es refereix també a la resolució de Competició sobre el tancament parcial de Mestalla i la retirada de la targeta roja a Vinícius, i recorda que "el componen tres advocats nomenats per tres institucions diferents (LaLiga, CSD i RFEF)", i que el funcionament de l'organisme és "autònom".

"Moltes vegades han eixit resolucions des d'aquest i altres comités amb les quals he estat totalment o parcialment d'acord. Altres vegades, no, i, la veritat, és que aquesta m'ha sorprés molt. Per més que llig, alguna de les coses que s'han decidit no les he compreses, però cal acatar-les i en la mateixa resolució s'estableix l'argumentari, amb el qual es pot estar d'acord o no, i també s'indica com al·legar en cas que puga haver-hi qui se senta afectat o pense que la resolució no s'ajusta a les normes", sentencia.