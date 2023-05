Més de 400 obres busquen alçar-se amb els Premis Literaris de l'Ateneu Mercantil 2023

Un total de 401 obres concorreran als Premis Literaris de l'Ateneu Mercantil 2023 després de tancar-se el termini de lliurament el passat 7 de maig per als certàmens de novel·la, relat i poesia. En concret, 125 novel·les optaran a alçar-se amb el VI Premi Nacional de Novel·la, 175 al concurs de relats i 101 obres aspiren al IX Premi de Poesia.

La comissió lectora serà l'encarregada de decidir quines obres passen a la final en les diferents categories. Així, es determinarà quines són les quatre obres finalistes en la modalitat de novel·la, així com el poemari que s'alçarà amb el guardó, d'entre els deu finalistes més votats, i els 15 relats que superaran el primer tall. Tot quedarà en mans d'un jurat integrat per reconeguts escriptors, editors i crítics literaris.

El jurat de la Nit Valenciana de les Lletres es reunirà al setembre per a seleccionar les obres guanyadores entre els finalistes. La decisió i el nom dels guanyadors es donaran a conéixer en la V Nit Valenciana de les Lletres que se celebrarà a la fi d'aquest mateix mes a l'Ateneu Mercantil de València.

Els certàmens literaris de l'Ateneu Mercantil comporten un premi en metàl·lic de 8.000 € en el cas de novel·la i de 1.000 € per a cadascun dels guardonats en relat i poesia, així com la publicació de la novel·la guanyadora per part de la reconeguda Editorial Olé Libros, que col·labora en aquests concursos.

Últims guardonats

L'any passat, en la V gala de la Nit Valenciana de les Lletres, el V Premi Nacional de Novel·la va recaure en Jugar a los chinos de Jesús Valentín García López; el VI Certamen de Poesia el va guanyar el poemari Agua quieta de José Antonio Fernández Sánchez, i el VIII Concurs Nacional de Relat va anar a parar a Segunda mano de Carlos García Valverde. A més, en la Nit Valenciana de les Lletres l'any passat, la reconeguda periodista i escriptora Marta Robles va rebre el Premi de les Lletres de l'Ateneu per la seua trajectòria literària.