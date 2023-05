València tanca els parcs pel risc de pluges fortes

L'Ajuntament de València ha ordenat el tancament dels parcs i jardins de la ciutat, davant l'amenaça de fortes pluges per a les pròximes hores. Després de decretar-se l'alerta taronja per la possibilitat que es produïsquen precipitacions intenses, des de la Regidoria de Jardineria Sostenible s'ha decidit ordenar el tancament temporal dels parcs amb tanques per a evitar possibles incidents. A més, Serveis Socials obri el Centre d'Atenció a Emergències per a donar assistència i recer a les persones sense llar.

L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha decretat alerta taronja en el litoral de València a partir de les 18 hores d'aquesta vesprada. Davant aquesta previsió, l'Ajuntament de València ha ordenat el tancament de les zones enjardinades i dels parcs que compten amb tanques. A més, el vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana i Jardins, Sergi Campillo, ha alertat la ciutadania perquè també evite passejar per les zones arbrades o els jardins sense tanques, per a minimitzar els possibles riscos. Amb caràcter preventiu, tant el Servei Municipal de Jardineria Sostenible i Renaturalització de la ciutat com l'Organisme Autònom de Parcs i Jardins han decidit el tancament de totes aquelles instal·lacions que es puguen veure amenaçades per l'acció del temporal. La reobertura s'efectuarà una vegada siga retirada aquesta alerta. Obert el Centre d'Atenció d'Emergències Socials D'altra banda, Serveis Socials ha ordenat l'obertura de les instal·lacions del Centre d'Atenció a les Emergències Socials per a acollir-hi les persones sense llar, davant les complicacions que puguen generar les previsions climatològiques adverses. Tal com ha subratllat la regidora de Serveis Socials, Isabel Lozano, “el Centre d'Atenció a les Emergències és un espai en el qual les persones que estan en situació sense llar poden passar la nit, poden sopar i descansar i, cosa que és més important, poden tindre també un acompanyament social per a la seua situació, ja que es preveuen unes pròximes hores que poden ser molt difícils a la intempèrie”.