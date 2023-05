El vermut riberenc que recomana Quique Dacosta

Quique Dacosta és un dels cuiners espanyols de referència en el món de l'avantguarda culinària. Les seues tres estreles Michelin i múltiples reconeixements avalen una trajectòria admirada a escala internacional per la seua innovació i respecte al producte. Des del seu restaurant a Dénia (encara que també dirigeix altres projectes gastronòmics a València) marca el camí que segueixen molts xefs i la seua paraula és àmpliament respectada en el sector. Per tot açò, adquireix un gran valor que siga ell qui recomane un vermut made in la Ribera.

A través d'una revista que edita el seu grup, Dacosta reivindica el consum del vermut per a no "marginar-lo" només a l'aperitiu. Per això proposa l'entrepà d'un dels seus restaurants, concretament el de sépia bruta, i acompanyar-lo amb el vermut 13.30 que elabora el celler Baronia de Turís. "Ens encanta", diu sobre la beguda que es produeix a la comarca.