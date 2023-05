Burjassot millora el carril bici a proposta dels ciutadans

L'Ajuntament de Burjassot, des de la Regidoria de Participació Ciutadana que dirigeix Yolanda Andrés, ha dut a terme les obres pertinents per a executar una de les propostes aprovades en la campanya dels Pressupostos Participatius de 2023.

Concretament, s'ha executat la proposta, aprovada amb 53 vots, de la correcta senyalització amb espills del carril bici al seu pas pel número 58 del carrer Mariano Aser de Burjassot. En aquest tram hi ha un accés a un garatge i la senyalització era precisa a fi que els conductors tingueren una millor visibilitat de les bicicletes i els patinets que hi solen circular, a l'entrada i l'eixida del garatge en qüestió, a fi d'evitar possibles accidents. El carril bici també s'ha senyalitzat amb dos senyals de “cediu el pas” d'obligat compliment per als usuaris d'aquest (bicicletes i patinets), al seu pas pel número 58.