Comencen les obres del jardí de Joan XXIII

L'Ajuntament ha començat ja les obres del nou jardí de l'avinguda de Joan XXIII, al barri de Benicalap. El nou jardí abasta una superfície de 2.400 metres quadrats. El vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha assegurat que, per fi, “hem pogut licitar i adjudicar i hem començat les obres perquè el veïnat puga tindre aquest jardí, que serà de referència, i que va ser votat en els pressupostos participatius”.

El vicealcalde ha explicat que “les obres van començar ja fa temps, però vam haver de rescindir el contracte a l'empresa perquè va incomplir greument les seues obligacions, i això ens va obligar a refer el projecte perquè la parcel·la ja havia sigut modificada i, per tant, hem d'adaptar el projecte a la realitat actual de la parcel·la i, a partir d'aquest punt, tornar a licitar l'obra”.

Un solar per a aparcar i emmagatzemar

Les obres del jardí van ser adjudicades la setmana passada en la Junta de Govern. El nou jardí, delimitat per l'avinguda de Joan XXIII i els carrers de Sant Josep de Pignatelli i Periodista Gil Sumbiela, es planteja com un espai per a la integració d'usuaris de totes les edats, amb vegetació, ombra, sol i biodiversitat. Fins ara, l'espai era un solar buit que s'utilitzava per a aparcar o emmagatzemar restes d'obra.

El nou jardí comptarà amb un pas perimetral segur i un jardí centrat sobreelevat, amb quatre accessos, diferents zones d'estada, mirador, zona de jocs infantils, jocs biosaludables i una font abeurador. La vegetació serà variada amb diferents gammes cromàtiques, textures diferenciades i aromes variades, que evolucionarà segons les estacions. Per a l'arbratge s'han seleccionat 44 unitats arbòries, entre les quals hi haurà moreres sense fruit, arbres del foc, freixes de fulla estreta, sòfores, falsos cocoters i un lledoner de port exemplar en la part més alta del jardí. A més, la zona perimetral disposarà d'una prada silvestre mediterrània de gram fi i trévol, espècies de baix consum hídric i poc manteniment. El pressupost d'adjudicació és de 427.482,74 euros i les obres duraran quatre mesos.