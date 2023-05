El Govern diu que aprovarà la nova tarifa regulada de la llum abans de juliol.

El Govern preveu aprovar abans del mes de juliol la nova tarifa regulada de la llum amb la qual vol suavitzar els vaivens de la factura elèctrica, segons ha afirmat la secretària d'estat d'Energia, Sara Aagesen, en un desdejuni organitzat per Nova Economia Fòrum amb la directora d'Energia de la Comissió Europea, Ditte Juul-Joergensen. La nova tarifa de preu voluntari per al petit consumidor (PVPC), que és com es diu tècnicament, hauria d'haver-se aprovat l'any passat i entrat en vigor a principis d'aquest, segons els plans de l'executiu de fa un any.

La vinculació directa entre aquesta tarifa i el mercat majorista va portar a un intens debat en les albors de la crisi energètica que es va intensificar després de l'inici de la guerra d'Ucraïna quan el gas va portar l'electricitat a nivells rècord. A diferència de l'ocorregut en altres països, on es van produir pujades, però després d'un període de crisi i de manera més estable, els consumidors amb tarifa regulada a Espanya van patir els increments de preus de manera immediata.

La fórmula triada per l'executiu per a evitar aquesta volatilitat és vincular el preu de l'energia --un dels quatre conceptes de la factura, junt amb la potència contractada, els impostos i els conceptes regulats-- no sols al mercat diari, sinó també al mercat de futurs, que és més estable. En concret, s'estableix que la part que correspon al mercat de futurs estiga formada en un 10 % amb el producte mensual, un 36 % amb el producte trimestral i un 54 % amb el producte anual. El canvi no serà sobtat, sinó progressiu, perquè la referència de mercats a termini represente el 25 % del preu en 2023, el 40 % en 2024 i el 55 % en 2025.

Aquest mecanisme implica preus menys volàtils, però no necessàriament més barats. Així, segons recull tant la CNMC en el seu informe com el Govern en la memòria econòmica del reial decret llei anterior, en un escenari de pics de preus com el de l'últim any, aquesta tarifa suavitzaria els increments, però en un escenari estable --com havia sigut habitual abans de la guerra-- podria suposar una alça.

Comissió Europea

En el context de les discussions entre la Comissió Europea i Espanya i Portugal per a posar en marxa el topall al preu del gas, Espanya va informar Brussel·les de la seua intenció de reformar la tarifa regulada d'electricitat amb la finalitat de reduir la dependència sobre l'evolució del mercat diari. Això no implica, com es va pensar en un primer moment, que la Comissió Europea obligue l'executiu espanyol a fer aquests canvis.

Si no hi ha un canvi de plans i Espanya aprova la nova tarifa abans que acabe juny, amb efectes a partir de l'1 de gener de 2024, la nova tarifa entraria en vigor una vegada finalitze la nova pròrroga del topall al gas el 31 de desembre.