L'Ajuntament concedeix la llicència per a les obres finals i l'obertura del Roig Arena

L'Ajuntament de València ha concedit la llicència definitiva per a les obres finals i l'obertura del Roig Arena. La regidora d'espai públic i llicències d'activitats, Lucía Beamud, ha signat i concedit hui la llicència per a dur a terme la tercera fase de les obres per a construir el pavelló del Roig Arena i la posterior obertura d'aquest recinte multiusos. Per tant, la mercantil Licampa 1617, que desenvolupa i construeix aquesta gran instal·lació esportiva i cultural, ja té tots els permisos legals per a acabar de construir el pavelló, que està previst que estiga conclòs com a màxim el desembre de 2025, tal com va publicar recentment Levante-EMV.

"Acabem de signar la llicència definitiva de la tercera fase de les obres del pavelló del Roig Arena, un pavelló que és molt important per a la ciutat de València per diferents motius. Un d'aquests és posar en relleu el bàsquet i sobretot el club del València Bàsquet amb unes instal·lacions molt més grans", ha subratllat la regidora Lucía Beamud. Gràcies a aquest nou contenidor cultural i esportiu, la capital valenciana tindrà "una capacitat de fer competicions molt més grans, però també per a albergar diferents activitats i esdeveniments culturals com ara concerts de música i diferents espectacles". Amb aquesta llicència per a l'habilitació interior del pavelló València Arena i del seu aparcament, es culmina el procés iniciat en 2020 per a la construcció i posterior obertura d'un pavelló esportiu multiusos, en una parcel·la dotacional amb una superfície de 21.471,89 m². Al pavelló es podran realitzar, principalment, activitats esportives, però també podrà albergar espectacles i activitats musicals i culturals en el panorama nacional i internacional, amb una capacitat mínima de 18.600 espectadors i espectadores a la sala principal. També preveu un museu i espais de restauració i hostaleria. "Es tracta -ha comunicat Lucía Beamud- d'un pavelló que d'alguna manera necessita aquesta ciutat per a continuar apostant per la cultura, per a continuar apostant pels grans esdeveniments que situen la ciutat de València i que donen serveis a la ciutadania que són molt importants i també molt necessaris". "Estem accelerant les llicències d'activitats, estem disminuint el gran volum de llicències d'activitats que havíem heretat del PP", ha afegit la regidora. "I ací tenim dos casos, el de la nova Ciutat Esportiva del Llevant UE, que es va signar ahir, i el del Roig Arena, que hui s'ha signat. Com dic, són dues grans notícies que demostren que estem agilitant i concedint llicències per a grans projectes que generen un gran impacte econòmic i social a la ciutat de València", ha subratllat Beamud. Es preveu que estiga acabat a la fi de 2024 Tal com informen fonts de Licampa 1617 SL, aquesta llicència suposa que el Roig Arena podria estar acabat a la fi de 2024. "S'ha aprovat l'última llicència que falta per a finalitzar el pavelló multiusos. Amb aquesta, ja podem iniciar la fase 3 d'execució de les obres del Roig Arena, centrada a finalitzar el recinte. Aquesta llicència inclou els acabats interiors de tot el recinte, així com la llicència definitiva de funcionament", indiquen aquestes fonts. "Com hem fet fins ara, continuarem treballant sense parar perquè el Roig Arena finalitze les obres a la fi de 2024. La concessió de la llicència ens acosta a la fi de les obres", han conclòs aquestes fonts.