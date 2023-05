Sanitat pagarà més per les guàrdies a metges i infermers

El personal facultatiu i d'infermeria de la Conselleria de Sanitat cobrarà més per cada hora de guàrdia que faça, acostant-se al que cobren per aquest concepte els treballadors de comunitats pròximes. Així ho acaba d'aprovar el Ple del Consell, que ha acordat iniciar el procediment per a activar l'acord al qual l'Administració va arribar amb els sindicats en mesa sectorial el passat 8 de març, en el qual també es va aprovar el calendari per a aplicar la jornada de 35 hores o el límit de pacients per als metges d'atenció primària.

Segons han informat aquest matí fonts de l'Administració, el personal començarà a cobrar més per cada guàrdia amb efecte retroactiu des del passat 1 d'abril i l'increment serà gradual. Les guàrdies que s'hagen fet o es facen des del passat 1 d'abril fins a Cap d'Any es pagaran al personal facultatiu a 27,14 euros els dies laborables i 29,54 euros els dissabtes, diumenges i festius. El personal d'infermeria rebrà en aquests mesos 17,64 euros per cada hora de guàrdia en dies laborables i 19,64 euros per les dels dissabtes, diumenges i festius. Més pujades en 2024 Així mateix, a partir de gener de 2024, les quantitats pujaran fins a arribar a 28,37 euros els dies laborables i 30,37 els dissabtes, diumenges i festius per al personal facultatiu, i 18,44 euros els dies laborables i 20,44 euros els dissabtes, diumenges i festius en el cas del personal d'infermeria. Fonts de l'Administració han destacat que l'objectiu, tal com es va acordar en el pacte amb sindicats, era el d'augmentar l'import de l'hora de guàrdia "fins a aconseguir l'import mitjà de les comunitats adjacents i de les més poblades". Per a sanitat, aquesta millora suposarà una despesa afegida d'una mica més de 10 milions d'euros en 2023, i de 22.534.170,91 euros en 2024.