Alerta groga per pluges i graníssol a València

Ambient convuls quant a l’oratge a València aquest inici de setmana. Segons fixa l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), l’interior de la província de València estarà aquest dilluns i dimarts en alerta nivell groc per pluges que podrien acumular 20 litres per metre quadrat en una hora i anar acompanyades de graníssol.

Per tant, la inestabilitat atmosfèrica seguirà en gran part de la Comunitat Valenciana, amb cels nuvolosos, nuvolositat d’evolució, ruixats i tempestes.

L’oratge a València dilluns

L’oratge a València, aquest dilluns, depararà pluges en gran part del dia. Concretament, les pluges començaran abans de les 12 hores, quan hi haurà un 45 per cent de probabilitat de pluges, amb uns 22 graus de temperatura mitjana. Entre les 12 i les 18 hores se superarà la probabilitat de pluges a València fixada al principi del dia i hi haurà un 55 per cent de tempestes. Entre les 18 i 24 hores, hi haurà un 10 per cent de pluges a València amb una temperatura mitjana de 19 graus. L’aspecte del cel serà d’intervals nuvolosos amb pluja escassa que, de cara a la nit, canviarà a un cel molt nuvolós i encapotat que donarà pas a les pluges.

L’oratge a València dimarts

L’oratge a València per a aquest dimarts també deixarà pluges, majoritàriament a partir de migdia. Hi haurà un 20 per cent de pluges a València a primera hora del dia, amb uns 17 graus de temperatura mitjana, però al migdia començarà a ploure amb més intensitat. Concretament, entre les 13 hores i les 15 hores. La temperatura mitjana serà d’uns 20 graus de mitjana. A partir de les 17 hores, l’oratge canviarà i les pluges donaran una treva.

L’oratge a València dimecres

L’oratge aquest dimecres no depararà pluges a València tan fortes, perquè, segons l’Agència Estatal de Meteorologia, solament hi ha un 20 per cent de probabilitat de precipitacions. I només podria haver-hi precipitacions a partir de l’última part del dia. Les temperatures també pujaran, especialment pel que fa a les màximes: 26 graus de mitjana.