Els socialistes freguen la majoria absoluta al Sagunt de la gigafactoria

Contundent i històrica. Així va ser la victòria obtinguda ahir pel PSPV-PSOE a Sagunt que, amb el 42 % dels vots, va liderar l’“efecte gigafactoria” i va fregar la majoria absoluta, però, al mateix temps, va veure com en l’hemicicle es desplomaven els vots als seus socis de Compromís i EU, mentre avança la dreta, en créixer tant la representació del PP com de Vox.

La llista encapçalada per l’actual alcalde, Darío Moreno, va obtindre 12 regidors gràcies a 13.798 vots, per la qual cosa va guanyar cinc edils respecte a 2019, quan va obtindre 6.976 suports. Això li va fer acariciar els 13 edils que li hagueren donat la total tranquil·litat en el ple, dels 25 que componen la corporació. Però, encara així, l’ambient festiu es va imposar en la seu del partit, per més que l’alegria s’entelara pels resultats autonòmics.

Com reconeixia Darío Moreno a Levante-EMV, “estem molt contents. Hem passat de 6 a 12 regidors. És una cosa històrica i increïble que implica molta responsabilitat!”, deia, i tot seguit precisava: “Crec que és molt injust el que ha ocorregut a nivell autonòmic, perquè gran part del que ha ocorregut ací de positiu en els últims temps porta la marca personal del president Ximo Puig”, deia en relació amb l’arribada de la gigafactoria de Volkswagen.

L’àmplia representació obtinguda fa que el PSOE només necessite pactar amb un soci per a aconseguir una majoria estable. Això li permetria triar entre un dels seus dos companys de govern actuals, que ahir van perdre força: Compromís (que va aconseguir 2 regidors enfront dels 5 que tenia) o EU, una formació que es presentava amb Podem i va obtindre un regidor, en lloc de dos com fins ara.

Però Moreno va eludir, ahir, parlar de possibles pactes o de si preferia intentar provar amb un govern en minoria. “És moment de celebració!”, va dir.

En aquestes eleccions municipals, el segon partit més votat va ser un PP renovat, que va créixer dels 3 als 5 edils, en obtindre 6.028 vots enfront dels 3.732 de 2019.

En el 28-M, tercer va quedar Iniciativa Porteña, que va obtindre 3.762 suports i va passar dels 5 als 3 regidors; seguit d’un Vox que duplica la seua representació, en aconseguir 2.508 suports i 2 edils (fa 4 anys va obtindre’n 1.615).

En caiguda

Van tancar la llista Compromís i EU-Podem, dos partits que estrenaven candidat però que s’han vist arrasats pel tsunami socialista i l’augment de la dreta. De fet, els nacionalistes van obtindre 2.488 vots, enfront dels 5.453 de 2019, i EU-Podem es va quedar en 2.256, sense arribar a sumar tots els vots perduts fa 4 anys, quan EU va recollir 2.773 suports i el partit morat es va partit en dues llistes.

D’aquesta manera, no van aconseguir representació les altres dues llistes que hi concorrien, per no superar el 5 % requerit: ni la de Ciutadans, que continuava liderada per Salva Montesinos i ara va aconseguir 309 vots, enfront dels 2.527 de 2019, quan va obtindre dos edils; ni la nova formació Contigo Sagunto-Puerto, encapçalada per l’exregidor de Ciutadans, Carlos López, que es va quedar amb 298 sufragis.

Amb un cens electoral de 50.253 persones, 31.963 van exercir el seu dret al vot, la qual cosa suposa un 63,73 % de participació i una abstenció del 36,26 %, en uns comicis amb 237 paperetes nul·les i 279 en blanc.