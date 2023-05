L’esquerra continua sent hegemònica a la Safor

Els partits d’esquerra continuen copant la majoria dels ajuntaments a la comarca de la Safor. Malgrat l’onada blava del PP que recorre no només la Comunitat Valenciana, sinó tot Espanya, i les bolcades que s’han produït en municipis com Tavernes de la Valldigna, Simat de la Valldigna o Bellreguard, Compromís i el PSPV han aconseguit retindre gran part del seu poder municipal a la comarca de la Safor.

Entre les dues formacions del Botànic tenen assegurades, sobre la base dels resultats nus i crus obtinguts en la jornada d’aquest diumenge, un total de 19 alcaldies. Compromís es converteix en el partit que suma més governs a la comarca de la Safor, amb 10, en 7 dels quals governarà amb majoria absoluta (Ròtova, Palmera, Guardamar de la Safor, Palma de Gandía, Potries, Rafelcofer i Xeresa), a més de Benifairó de la Valldigna, Alfauir (on hi ha bolcada electoral) i Almiserà.

Per la seua banda, els socialistes aconsegueixen un total de 9 alcaldies, de les quals Llocnou de Sant Jeroni, l’Alqueria de la Comtessa, Benirredrà, la Font d’en Carròs, Miramar i el Real de Gandia són amb majoria absoluta, a les quals se sumen Gandia, Vilallonga i Beniarjó.

D’altra banda, el PP es manté amb 5 alcaldies assegurades, les mateixes que tenia ara, gràcies a les majories absolutes a Xeraco, Simat de la Valldigna, Beniflà i Castellonet de la Conquesta, mentre que, a Barx, els populars van guanyar i el més lògic és que ostenten el màxim càrrec municipal.

Els independents creixen

Al marge dels grans partits, a la comarca de la Safor hi ha quatre municipis en mans de formacions independents: Ador (Gent d’Ador), Oliva (Projecte Oliva), Almoines (Units x Almoines) i Piles (Independents per Piles).

Els resultats electorals de diumenge també deixen tres localitats en mans de possibles pactes entre diferents partits per prendre el control municipal. És el cas de Tavernes de la Valldigna, on el PP ha guanyat clarament, però, amb 8 edils, no compta amb majoria absoluta. Un pacte a tres entre PSPV (5 edils), Compromís (3) i EUPV (1) deixaria Eva Palomares sense alcaldia. El mateix ocorre a Bellreguard, on les opcions són que els populars governen en minoria o que els dos partits que ara formen el Botànic pacten un executiu local. A Daimús, l’assumpte és molt més clar. En aquesta localitat ha tornat a guanyar el PP, però ha perdut la seua majoria absoluta, per la qual cosa els candidats tant de Compromís (Robert Miñana) com del PSPV (Llorenç Abril) ja han mostrat la seua intenció d’arribar a un acord de govern al municipi.