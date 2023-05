Punt però no final al malson

Samuel Lino va provocar la bogeria de Mestalla amb el seu gol en el descompte que empatava el partit. L’eufòria prompte es va convertir en confusió. Concretament, la que va provocar el fet de no saber si el punt obtingut servia per a assegurar matemàticament la permanència o no. La macedònia d’emocions va concloure en un punt intermedi entre alleujament i pànic. Alleujament, perquè l’empat sobre la botzina millora molt l’escenari respecte a la derrota. I temor, perquè, encara que siga difícil, el València encara pot descendir en l’última jornada.

El València es va llevar ahir un rival per a l’última jornada. En tindrà molts altres, però. Cadis, Getafe, Almeria, Celta i Valladolid són els cinc feroços corredors que encara hauran de fer una última espenta final per a evitar la crema. Al costat dels de Baraja, gaditans i madrilenys són el que més de cara ho tenen. Les seues victòries d’ahir, contra Celta i Osasuna respectivament, els situen, amb 41 punts, per davant, en la taula, fins i tot que el València. Amb el xiulit final d’ahir de Gil Manzano a Mestalla van començar els comptes mentals en els jugadors i tot el cos tècnic de Baraja. Durant els minuts d’incertesa es podien intuir les ganes de tot l’equip de celebrar una permanència que semblava reflectir la classificació. Sobretot perquè el duel directe entre Getafe i Valladolid de l’última jornada impedeix que els dos queden per davant del València en la taula, la qual cosa salvaria l’equip de Mestalla, que té el gol average guanyat a l’equip que ara dirigeix Bordalás. No obstant això, la possibilitat que hi haja un triple o, fins i tot, quàdruple empat ha impedit llançar les campanes al vol. Les càbales finals I és que ací resideix la possibilitat que la pèssima temporada del València concloga en descens. Si, en l’última jornada, el Valladolid venç el Getafe a Pucela, el Celta venç el Barça, l’Almeria puntua i tant el Cadis com el València es queden sense sumar, l’equip que perdria la categoria seria el València. El triple empat a 41 punts entre gaditans, madrilenys i valencianistes perjudicaria aquests últims, pel fet que, comptant els enfrontaments directes entre tots ells, són els que menys punts han tret. Així, doncs, aquesta seria la combinació que enviaria l’equip de Mestalla a Segona. Fins i tot un quàdruple empat amb l’Almeria també provocaria plors a València. La recepta per a evitar tindre la calculadora a la mà és clara: puntuar. Un empat al Villamarín és suficient perquè el malson no es convertisca en realitat. També pot haver-hi salvació sense puntuar, però, en aquest cas, un ull hauria d’estar posat en els altres camps de Primera.