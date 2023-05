Quan se celebra el Dia de l’Orgull LGTBI+ a València

“Orgull de totes, drets per a totes”, aquest és el lema de la manifestació de l’Orgull LGTBI+ de València d’enguany, que se celebrarà el dissabte 24 de juny. Aquestes set paraules busquen posar el focus d’atenció en les persones que, amb l’aprovació de la llei estatal trans i LGTBI, n’han quedat excloses: les persones no binàries, migrants en situació administrativa irregular i menors trans.

Recorregut de la manifestació de l’Orgull a València

El recorregut de la manifestació de l’Orgull LGTBI+ del pròxim dissabte 24 de juny, a València, que començarà a les 19.30 hores i finalitzarà al voltant de les 21.00 hores, serà el següent:

Eixida: pont de l’Exposició (en la part de l’Albereda)

Porta de la Mar

Carrer Colom

Carrer Xàtiva

Avinguda del Marqués de Sotelo

Fi: plaça de l’Ajuntament

Finalment, una vegada arribats a la plaça de l’Ajuntament, es llegirà el manifest i se celebrarà una festa organitzada per AVEGAL, una associació d’empreses i professionals per a lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals de la Comunitat Valenciana.

La primera activitat de l’Orgull

La manifestació no és l’única activitat programada per a reivindicar els drets del col·lectiu LGTBI+, i és que Lambda ha preparat una exposició amb instantànies de la concentració de l’any passat captades per la fotògrafa María Díez.

La mostra es pot visitar des del passat 19 de maig en la seu de l’entitat: “L’objectiu d’aquesta proposta és fer memòria d’un any històric per al col·lectiu, especialment per a les persones trans, i per a tornar a emocionar-nos amb les imatges de milers de persones que van eixir al carrer per a lluitar contra l’odi”, expliquen des de Lambda.

L’entrada per a visitar l’exposició fotogràfica és lliure i gratuïta, però s’ha de contactar prèviament amb l’organització per a programar la cita.

Finalment, Lambda ha comunicat que s’organitzaran més activitats, però, de moment, no ha concretat res més de la programació prevista.