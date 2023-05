Canals organitza una nova matinal motera en homenatge a Ricardo Tormo

Canals celebrarà diumenge que ve, 4 de juny, una nova edició de la matinal motera que organitza el Motoclub Ricardo Tormo en homenatge al corredor nascut a Aiacor, que tan bon record va deixar en l’univers de les dues rodes. En la mostra de motos, que es durà a terme entre la plaça del pont del Riu i el tram de l’avinguda Jaume I fins al mercat municipal, els participants protagonitzaran una volta pel municipi a partir de les 11.30 hores del matí.

El recorregut començarà al carrer Blasco Ibáñez, passarà per l’avinguda Corts Valencianes i discorrerà fins a la Torre. D’allí, els motoristes circularan pels carrers Nou d’Octubre, Ausiàs March i Sants de la Pedra fins al camí Canals-Aiacor. La comitiva seguirà per l’avinguda Generalitat cap a l’avinguda Jaume I, per on arribaran al pavelló municipal, on es durà a terme l’homenatge al bicampió mundial. Finalment, recorreran el carrer Mestre Serrano, el carrer Germán Cerdà i l’avinguda Vicent Ferri, per on tornaran al pont del Riu.

Des de l’Ajuntament exposen que el pavelló estarà obert al llarg del matí perquè es puga visitar el museu de Ricardo Tormo. Des de la Policia Local de Canals recorden als i les participants que cal complir les normes de circulació: utilització de casc, acreditar la documentació de les motocicletes i protagonitzar una conducció responsable.