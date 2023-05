La inflació baixa al maig al 3,2 %, el nivell més baix en 15 mesos

La inflació va baixar un escaló de 9 dècimes al maig i es va situar en el 3,2 %, nou dècimes per davall de la taxa d’abril (4,1 %) i la més baixa en 15 mesos. La dada avançada per al mes de maig, publicada aquest dimarts per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), anticipa també una correcció de l’anomenada inflació subjacent, que exclou els preus més volàtils dels aliments no elaborats i de l’energia, fins al 6,1 % (des del 6,6 % d’abril). Les dades no seran definitives fins que l’INE publique la dada final, el pròxim 13 de juny. En relació al mes d’abril, la taxa mensual de la inflació va baixar una dècima.

Segons la nota emesa per l’INE, la desacceleració de la inflació al maig es deu, principalment, al descens dels preus dels carburants, que van augmentar el maig de l’any anterior. També hi influeix, encara que en menys mesura, que la pujada dels preus dels aliments i begudes no alcohòliques ha sigut inferior que el maig de 2022 (quan es van incrementar un 1,2 % en taxa mensual). En la seua nota d’indicador avançat, l’INE no detalla encara la variació dels preus de cada component. Caldrà esperar al 13 de juny per a conéixer aquesta informació. El que anticipa hui l’INE permet entendre que els preus dels aliments van tornar a pujar al maig respecte a abril, però menys que l’any passat. A l’abril, la variació anual dels aliments es va situar en el 12,9 %. L’INE també ha avançat, aquest dimarts, la taxa de variació anual estimada de l’IPCA (IPC harmonitzat per a la zona euro), que se situa per davall de la cota del 3 %, exactament en el 2,9 %, nou dècimes inferior a la del mes anterior. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha destacat que les dades de maig “posicionen el nostre país com un dels que tenen la inflació més baixa de la Unió Europea”. Des del punt de vista del Govern, aquesta variació confirma l’eficàcia de les mesures preses fins ara. Precisament, en les pròximes setmanes, l’executiu ha de decidir si prorroga, més enllà del 30 de juny, algunes de les mesures que van entrar en vigor l’1 de gener, com la rebaixa de l’IVA d’un ampli grup d’aliments frescos i elaborats. La inflació va registrar un pic del 10,8 % el juliol de l’any passat. En 2023, el pic es va registrar al febrer (6 %).