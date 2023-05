L’alcaldessa de Castelló de la Plana, Amparo Marco, deixarà l’Ajuntament després de caure derrotada

L’alcaldessa en funcions de Castelló de la Plana, Amparo Marco, va afirmar ahir, en declaracions a Onda Cero, que no prendrà possessió de l’acta de regidora després de la derrota en les eleccions d’aquest diumenge, que l’ha portada a perdre l’alcaldia de la capital de la Plana.

“No estaré en l’oposició, estaré on el partit em diga que he d’estar i on puga ajudar la ciutadania i ja no és moment de l’Ajuntament”, va afirmar Marco. “És una etapa que s’ha tancat”, va dir.

Cal recordar que l’últim alcalde del PP, Alfonso Bataller, també va renunciar a la seua acta de regidor en 2015, encara que aquest sí que va agafar la seua acta i va jurar com a edil, i, d’aquesta manera, passar la vara d’alcalde de la llavors nouvinguda a l’alcaldia, Amparo Marco. Seguidament, va deixar la seua acta.

En les eleccions de diumenge, el PP va aconseguir el triomf i l’alcaldia de Castelló de la Plana per a Begoña Carrasco.

La candidata popular podria governar en solitari o amb Vox, després d’aconseguir el PP 11 regidors, pels 4 de la formació d’ultradreta. El PSOE —que, amb Amparo Marco al capdavant, gestionava l’alcaldia de la capital castellonenca des dels comicis de 2015— es va quedar amb 9, i Compromís, amb 3.

Podem i Ciutadans no s’asseuran al saló de plens la pròxima legislatura.