El vot valencià guanya importància el 23 de juliol

Ja és oficial: les eleccions generals per al 23 de juliol estan convocades. Ho ha ratificat aquest dimarts el Boletín Oficial del Estado, que dona 54 dies de marge des que es dissolen les Corts Generals, el Congrés i el Senat, fins a la cita amb les urnes. I, en la convocatòria electoral, els valencians s’han trobat una sorpresa: guanyen un diputat en el repartiment global per a la cambra baixa.

La circumscripció en unes eleccions són igual que en unes autonòmiques: provincials. Els diputats que es trien ixen per províncies i cadascuna de les províncies rep un nombre de diputats segons la població i amb un mínim de 2 escons per cadascuna. Així, Sòria és la que menys representació té, amb dos (més enllà de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla amb un cadascuna), i Madrid és la que més, amb 37.

En aquestes, València és la tercera província que més representació envia al Congrés dels Diputats i, en aquesta ocasió, serà amb un parlamentari més que els que es van triar el novembre de 2019. El BOE confirma que València comptarà amb 16 escons per a repartir, un més que els 15 de fa quatre anys, encara que, curiosament, els mateixos que va repartir en les eleccions de juny de 2016, ja que és una xifra que ha anat fluctuant en els últims anys.

Aquest diputat de més que guanya València el perd Badajoz. Ho fa segons població. A València puja la població mentre que a la província extremenya baixa, i passa dels sis diputats que repartia en 2019 a cinc.

Els cinc escons que reparteix Badajoz seran els mateixos que dispose Castelló, quantitat que ja manté des de fa diverses convocatòries electorals. Per la seua banda, Alacant comptarà de nou amb 12 escons, la quarta província que més reparteix empatada amb Sevilla i per darrere de Madrid, Barcelona i València.

En total, a la Comunitat Valenciana es disputaran fins a 33 escons i no 32 com en les eleccions de fa quatre anys, guanyant pes en la futura elecció del pròxim Govern de l’Estat després de les eleccions del 23 de juliol, la qual cosa dona una oportunitat més als partits autonòmics per a guanyar un representant al Congrés.