Els alumnes de Faura posen veu a dones il·lustres

El passeig de les Dones del parc de la Rodana de Faura arrela entre els seus ciutadans i creix per als qui el visiten. L’alumnat de quart de Primària del Col·legi Sant Vicent Ferrer va alçar la veu de les dones que conformen aquest recorregut que recupera visibilitat, fermesa i espai per a la dona.

La cooperació entre l’Àrea d’Educació i de la Dona i el col·legi tix, des de fa anys, sinergies d’acció comuna. L’educació entesa com a responsabilitat de les institucions públiques creix a Faura en clau d’espais naturals, motiu pel qual el parc de la Rodana combina medi ambient, art, literatura, igualtat i compromís social. Amb la veu dels més menuts en les dones que ells mateixos van treballar a les aules, el passeig de les Dones engrandeix la seua empremta, ja que qualsevol persona que visite el paratge podrà escoltar els QR i descobrir les dones que perfilen les escultures. “Hem treballat la competència comunicativa oral, la comprensió, l’expressió plurilingüe, així com l’ús de les noves tecnologies, ja que els estudiants mateixos han generat els seus codis”, expliquen des del centre.

El passeig recull artistes, escriptores, científiques, investigadores i lluitadores que els estudiants van voler perfilar com a part del seu paratge natural. Es tracta de Frida Kahlo. María de Villota, Maria Montessori, Marie Curie, Gloria Fuertes, Malala, Matilde Salvador, Jane Goodwall i Cleopatra. L’alumnat ha desenvolupat el seu treball a fi d’afermar més el projecte que van arrancar per a la seua localitat. La incorporació de la seua veu en els QR, així com el treball d’anàlisi desenvolupat pels escolars consolida aquest espai d’interacció social, ambiental i cultural que ha conformat l’Ajuntament de Faura.

Eina d’aprenentatge

La conformació d’un espai que combina espècies vegetals autòctones amb els seus espais informatius en interacció amb perfils de dones conforma una possibilitat educativa summament activa no només per als veïns de Faura o els visitants del parc de la Rodana, sinó, sobretot, per als escolars que el visiten. El passeig de les Dones avança en la seua consolidació com a eina d’aprenentatge, una aposta de l’equip docent de l’escola de Faura en coordinació amb l’Àrea d’Educació del consistori.