Els embassaments del Xúquer recuperen aigua per primera vegada en tres mesos

Les fortes pluges registrades l’última setmana en molts punts de la Comunitat Valenciana han permés augmentar les reserves dels embassaments de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) en 6,35 hectòmetres cúbics. Així es desprén del comunicat setmanal que publica l’organització, en el qual s’analitza l’estat dels embassaments, i que reflecteix, per primera vegada, un increment en la capacitat de la conca des de fa tres mesos.

L’aigua recuperada equival a 6,35 mil milions de litres d’aigua, la quantitat que consumeix anualment una població de 90.000 persones. Les noves precipitacions posen fi a onze setmanes consecutives en les quals les reserves d’aigua estaven perdent una mitjana de 20 hectòmetres cúbics setmanals i situen els embassaments del Xúquer al 58,42 per cent de la seua capacitat, dues dècimes més que la setmana passada i deu punts i mig per damunt de la mitjana nacional.

El pantà de Tous és el que ha registrat la major pujada, amb 5,84 hectòmetres cúbics més, i al de Beniarrés se n’han recuperat 2,59, la qual cosa els deixa al 32,89 % i al 67,17 % de la seua capacitat respectivament.

Aquesta situació no s’ha extrapolat a l’àmbit nacional, ja que la reserva hídrica espanyola ha descendit per huitena vegada consecutiva, acumula 26.640 hectòmetres cúbics i es troba al 47,5 % de la seua capacitat, un descens del 0,2 % segons les dades del Ministeri per a la Transició Ecològica.

Continuen les pluges

Les prediccions de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) mantenen el nivell groc d’alerta durant tota la setmana en punts de l’interior i del sud de la Comunitat Valenciana, la qual cosa permetria continuar acumulant aigua en la conca del Xúquer.

Tormentas de distribución muy irregular en la provincia de Alicante de intensidad fuerte o muy fuerte, sobre todo en el interior, pero que también han afectado al litoral. https://t.co/QH6IoO1Ynz — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 30 de mayo de 2023

Ahir al matí es van registrar fins a 40 litres per metre quadrat a Callosa d’en Sarrià i Fontanars dels Alforins. A la vesprada, les fortes tempestes es van donar en el sud de la Comunitat Valenciana. A Alacant capital, un aiguat va acumular més de 20 litres en tot just uns minuts, mentre que a Orihuela una rebentada humida va deixar 37 l/m², trenta dels quals en tot just vint minuts.