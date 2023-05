Ingressa a la presó el valencià que va assassinar la seua exparella embarassada a Vitòria

El jutjat de guàrdia de Vitòria ha decretat l’ingrés a la presó del presumpte autor, diumenge passat, de l’assassinat de Maialen, la seua exparella embarassada de bessons, que va ser trobada sense vida en un aparthotel de Vitòria, segons han informat fonts judicials.

El presumpte assassí, Jaime R. N., de 33 anys i natural de València, va ser posat a la disposició del jutge dimarts al matí, després de ser traslladat fins allà des de Saragossa, on havia sigut detingut.

Aquest home està acusat d’haver matat la seua exparella, una vitoriana de 32 anys.

Al costat del cos de la víctima, que va ser trobat per uns familiars que van acudir allí perquè havia quedat amb ells a dinar i no va aparéixer, hi havia la filla de tots dos, Aitana, d’uns tres anys, que es trobava il·lesa.

Hores després de la troballa del cadàver, el presumpte autor del crim va ser detingut per la Guàrdia Civil en el peatge de l’AP-68 a Alagón (Saragossa) quan fugia d’Euskadi en un taxi en direcció a la Comunitat Valenciana.

L’home tenia una ordre judicial que li impedia acostar-se a Maialen i que havia incomplit amb el consentiment d’ella, perquè, segons va assegurar a la Policia fa poc més d’una setmana, no se sentia en perill.