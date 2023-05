Judit Neddermann i Maria Hein desembarquen al Gran Teatre de Xàtiva

Després de tres grans nits, la de Pep Gimeno, Botifarra; la de Pau Vallvé i La Maria; i l’última, de Quico Pi de la Serra i Clara Andrès, que van emocionar i van commoure el seu públic a parts iguals, el Festival Música i Lletra, Xàtiva cançó d’autor, acollirà aquest divendres, 2 de juny, el concert de Judit Neddermann i Maria Hein. Dues dones de la cançó, reines del folk internacional i del pop indie, que venen a presentar-nos els seus dos nous treballs. El concert tindrà lloc, finalment, al Gran Teatre, i no als jardins del Palasiet per la previsió de possible mal oratge. Serà en format gran i les entrades estan a la venda en les taquilles i en el web del Gran Teatre de Xàtiva.

Judit Neddermann ens porta en exclusiva al País Valencià el seu nou àlbum, LAR, entre la música brasilera i el folklore ibèric. I Maria Hein, jove mallorquina que ja s’ha guanyat el cor de l’illa, ens presentarà el seu debut discogràfic, Continent i contingut, produït per Ferran Palau. Tancarà el festival, el diumenge 11 de juny, el concert d’Andreu Valor, que compartirà el seu nové àlbum, Un nou món. Un treball eclèctic amb una vestimenta sonora renovada de folk-indie nord-europeu i cançons que ens apel·len a creure en les utopies. El festival manté la paritat en els escenaris sense renunciar a la qualitat. L’edició també manté els preus populars, amb entrades anticipades a 10 €, i 1 € per als menors de 12 anys acompanyats. El festival és una iniciativa de Cultura de la Generalitat, mitjançant l’Institut Valencià de Cultura, i l’Ajuntament de Xàtiva, amb la direcció artística del músic Feliu Ventura.