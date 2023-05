Transició Ecològica atén les exigències de la Unió Llauradora i amplia fins al 16 de juny el període de cremes agrícoles

La Conselleria de Transició Ecològica ha ampliat, de manera excepcional i fins al 16 de juny de 2023 inclusivament, el període de crema de residus vegetals generats en labors agrícoles situats en els terrenys confrontants o amb una proximitat inferior a 500 metres de terrenys forestals.

D’aquesta manera, s’atén la demanda dels titulars d’explotacions agràries i d’organitzacions agràries, com la Unió Llauradora, que havien sol·licitat l’ampliació del període de crema de residus agrícoles, en atenció a les condicions meteorològiques actuals i davant de l’acumulació prolongada de restes de poda o d’altres operacions de cultiu que podien suposar un risc fitosanitari greu per als cultius i les plantacions confrontants.

A conseqüència d’un període d’absència acumulada de precipitacions i temperatures anormalment elevades que incrementaven el perill d’incendis, el departament d’Isaura Navarro va emetre la resolució de 28 de març, que ampliava el període en el qual no es podia autoritzar la crema de marges de cultiu de residus agrícoles o forestals en els terrenys forestals, en els limítrofs o amb una proximitat inferior a 500 metres d’aquests.

Aquesta directriu va comportar la paralització o l’endarreriment de treballs agrícoles importants com la poda en molts cultius durant la primavera, així com la gestió de les restes de cultius en parcel·les en les quals s’han arrancat els materials sembrats per a posar-ne uns altres.

Posteriorment es va publicar una altra resolució el 27 d’abril que deixava sense efecte l’anterior, i en la qual s’establia prohibir fins al 31 de maig l’ús del foc per a l’eliminació de residus agrícoles i forestals, així com la crema de marges de cultiu en terrenys forestals, en els confrontants o amb una proximitat inferior a 100 metres d’aquells.

Navarro ha indicat que “superat el període de sequera i davant de les pluges que hem tingut, és possible ampliar el període de cremes agrícoles fins al 16 de juny, amb l’objectiu de facilitar les tasques del sector agrícola i que puguen fer aquestes cremes tan necessàries i importants per a aquest sector”.

A finals del mes d’abril, Transició Ecològica va decidir permetre la crema de residus agrícoles mitjançant l’ús del foc, després d’un mes de prohibició, excepte en els terrenys forestals, en els confrontants o amb una proximitat inferior a 100 metres.

Per a l’adopció d’aquesta mesura s’ha tingut en compte les precipitacions en forma de pluja registrades durant la segona quinzena de maig, que, d’una banda, han dificultat l’ús del foc per a poder gestionar els residus agrícoles, i, d’altra banda, han permés augmentar la humitat del combustible forestal, la qual cosa ha reduït el perill d’incendi forestal.