Zorío: “Lim va muntar Meriton Resources a Nigèria per a negocis de petroli”

Miguel Zorío, portaveu de Marea Valencianista i expresident del club de Mestalla, va remetre, en la jornada d’ahir, documentació afegida en el marc de la investigació oberta per la Fiscalia pel presumpte desfalc societari patit pel València des de 2014, quan Meriton Holdings Limited va aconseguir la majoria accionarial de l’entitat. Zorío assegura haver descobert una altra empresa off-shore lligada a Peter Lim: “Layhoon Chan i Peter Lim van muntar Meriton Resources a Nigèria per a negocis de petroli amb una altra empresa off-shore”.

En un comunicat, Zorío assegura que amb aquesta mercantil domiciliada en presumptes paradisos fiscals, Lim hauria repetit el mateix patró utilitzat per a dominar el València. “Hem descobert una nova empresa off-shore del grup Meriton, amb el qual Peter Lim va apropiar-se del València Club de Futbol. En aquest cas, és Meriton Resources, creada a Nigèria, amb el número de registre mercantil RV 130738 i domiciliada en el número 10, Gudi Street, Off Peter Odili Road, Trans Amadi Port Harcourt, PHA, Rivers. Segons sembla, es repeteix el mateix patró: l’empresa no té empleats, i, en aquest cas, com a Uganda, els negocis se centren en les pedres precioses i en el petroli. És propietat de Peter Lim i la dirigeix Layhoon Chan”. “El gran problema per al València CF i els valencianistes és saber per a què està utilitzant el club Peter Lim. El compra per 100 milions d’euros amb una empresa el capital social de la qual és de 95.000 euros. Munta Meriton a les Illes Verges, Uganda, Nigèria i Hong Kong (que sapiem fins ara). Munta una empresa fantasma del València CF a Singapur. I li és igual perdre 40 milions d’euros cada any en el nostre club, però tampoc fa res per canviar la dinàmica esportiva. Tot ens fa pensar que, per a Peter Lim, el València CF és un Meriton més dins de la seua xarxa d’empreses”, afig Miguel Zorío.