I la bandera blava què ens vol dir?

Com cada estiu, les platges són les grans protagonistes. Milers de persones acudeixen a aquests llocs en les seues vacances, intentant fugir de la calor sufocant de les ciutats i dels pobles. Una vegada en la riba, les que ens permeten el bany són les banderes: roja, groga i verda. Aquestes són d'un color o un altre depenent de l'estat de la mar i de les condicions climàtiques del moment, però, què passa amb la blava? Ací expliquem la importància d'aquesta bandera des del portal de Meteored.

A l'estiu podem observar aquest quart tipus i color imperant l'arena i decorant-la amb aquest color blau celest. Doncs bé, aquesta bandera no té res a veure amb les condicions meteorològiques i, de fet, no marca els riscos de banyar-se. Més aïna busca reconéixer aquelles platges que compleixen una sèrie de criteris ambientals, educatius, de seguretat i accessibilitat. És un premi de qualitat que s'atorga a la platja considerada entre les millors del món, així com un trofeu d'ecoqualitat turística.

La missió de la bandera blava és promoure el desenvolupament sostenible en el sector turístic a través de l'educació ambiental i altres pràctiques que fomenten el desenvolupament sostenible i la cura del medi ambient. Així mateix, també lluita contra la desocupació, les amenaces a la salut, l'esgotament dels recursos naturals, la contaminació i la degradació del medi ambient en general.

Espanya és el país que més banderes blaves té a escala mundial en el seu territori i, bàsicament, és per mantindre els estàndards de qualitat amb el pas dels anys. Aquest guardó respon a una necessitat atesa per la Fundació per a l'Educació Ambiental (FEE) a França des de fa més de 30 anys. Ara bé, això no és gratis ni és fruit de l'«atzar». Aquesta honra té un preu anual de 400 euros, que normalment són sufragats per les comunitats autònomes.

Una de cada set banderes blaves en el món està a Espanya i no sols se li pot oferir a les platges. En total són 627 platges, 250 municipis, 97 ports esportius i 5 embarcacions turístiques, tots amb els criteris molt semblants i per a ajudar a contribuir al desenvolupament sostenible.