Dos bombers atesos per mitjans sanitaris en l'extinció d'un incendi industrial a la Pobla

Dos membres del Consorci Provincial de Bombers han hagut de ser assistits la matinada d'aquest dijous per mitjans sanitaris quan participaven en l'extinció d'un incendi industrial declarat en l'exterior d'una empresa de la Pobla de Vallbona.

A causa de les altes temperatures registrades en la zona, els efectius van haver de ser atesos per mitjans sanitaris i traslladats a un centre hospitalari, on s'han recuperat, segons ha informat el Consorci en un comunicat.

El foc es va iniciar, per causes no precisades, vora les 00.30 hores en una esplanada de palets pertanyent a una empresa del sector alimentari. Fins a les instal·lacions, situades al costat de la CV-35, es van desplaçar huit dotacions de bombers del Consorci dels parcs de Paterna, l'Eliana, Moncada, Torrent, Alzira i Burjassot, el sergent de Paterna i un oficial de guàrdia.

El foc estava totalment estés per la zona exterior dedicada als palets, encara que els bombers van aconseguir frenar-ne l'avanç i no va afectar l'interior de les instal·lacions. L'incendi s'ha donat per controlat a les 06.40 hores, si bé a primera hora del dia es treballa amb una dotació i una unitat de comandament per a acabar de refrescar la zona afectada.