Brugué: "No especularem, anem a Albacete a guanyar"

Brugué no li té por al play off, sinó tot el contrari. El de Bàscara té ganes d'afrontar el repte: "Vivim per a això. Aquests moments són el més gran. Estarem a l'altura segur, ho afrontem com una final, que és el que és, i sense por a res. Anem allà per a guanyar el partit i amb tot". Malgrat l'avantatge que dona el tercer lloc, no vol jugar amb el resultat: "Són dos partits, la tornada és a casa, però no especularem. Hi anem a guanyar".

Físicament tampoc s'està ressentint del colp que va patir en el gol a l'Oviedo: "Estic bé, va ser un colp. Sabia que me l'enduria, però sabia també que era important, així que no m'ho pensaria de cap de les maneres". I es veu per a tindre una xifra important de minuts en el play off: "Feia diversos mesos qu estava parat, però hem treballat bé tots i hi he arribat bastant bé. Vens de diversos mesos i costa una mica, però els 45 minuts de l'altre dia m'han vingut genial per a estar quasi al 100 %. Em veig per a poder ajudar els 90 minuts i ja veurem, espere que així siga".

Quant a quin resultat seria bo, l'extrem només pensa en la victòria: "Seria bo qualsevol victòria amb diferència de gols, però també sabem que és difícil. És un equip que està treballant molt bé, arriben molt forts, però nosaltres anirem a guanyar. Sense pensar en res més que en aquest partit, sense especular, i tot el que siga eixir d'ací amb una victòria serà un bon resultat".

Encara que l'ascens s'ha escapat per poc, Brugui defensa que ha estat a prop i que el Llevant no s'ha rendit davant molts contratemps: "Ha faltat molt poc perquè hem quedat empatats a punts amb el segon, que és el que ha pujat directe. Hem tingut moltes lesions, moltes de gravetat, moltes operacions... no sé com els altres equips ho haurien afrontat en aquesta situació, però nosaltres hem seguit enganxats, hem continuat competint i hem seguit ací dalt. Ens ha faltat un punt o alguns gols més a favor".

El jugador granota està encantat amb el suport que està rebent de l'afició: "Estic molt feliç ací i, pel que veig, la gent també, i això m'ompli. Sempre intentaré retornar aquesta confiança perquè els dec tot". Ara espera fer-los feliços i adaptar-se a un ambient hostil en un Carlos Belmonte ple: "Sabem conviure amb això i intentarem que els 400 que viatgen estiguen orgullosos de nosaltres, i que els que no puguen viatjar perquè no hi ha entrades també ho estiguen. Ho donarem tot perquè estiguen contents i per a aconseguir un bon resultat per a tindre l'eliminatòria encarrilada".