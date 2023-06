El Govern del Rialto deixa al PP 303 milions en el compte corrent de l'Ajuntament

Si una de les coses que més preocupen els nous governs municipals quan arriben a l'Ajuntament és l'estat de comptes del consistori, és a dir, els diners amb els quals s'han d'afrontar els pagaments a la plantilla, la despesa corrent i les inversions, el Partit Popular no ha de tindre problemes en aquesta ocasió. Segons fonts municipals, els comptes corrents del consistori acumulen hui dia 303 milions d'euros, que venen a ser un 30 % del pressupost general de 2023, lleugerament superior als mil milions. Per contra, el deute amb els bancs se situa en 217 milions, el més baix de les dues últimes dècades. El Govern del Rialto, per tant, traspassa al PP uns comptes sanejats, amb la pràctica totalitat dels paràmetres en positiu.

Els socialistes parlen de bona gestió

Aquestes dades, no obstant això, tenen lectures molt diferents segons qui les valore. Al llarg de la legislatura hi ha hagut, de fet, dos discursos completament oposats. Per a l'equip de Govern, encapçalat, a efectes econòmics, pel regidor socialista Borja Sanjuán, es tracta d'una "economia sanejada" producte d'una "bona gestió" municipal, perquè s'ha reduït del deute de més de 700 milions a poc més de 200, i s'han executat xifres d'inversió molt superiors a les que va signar el PP de Rita Barberá abans de deixar l'alcaldia en 2015. Tant és així que la bonança econòmica de l'Ajuntament li va permetre eixir-se'n del pla d'ajust en 2018, recorden les fonts. Tot això s'hauria aconseguit, a més, sense pujar els impostos municipals en els últims tres anys.

El PP parla d'ineficàcia per a tirar avant els projectes

Per contra, el Partit Popular, que ara haurà d'assumir el control econòmic de la ciutat, ha reiterat les seues crítiques al fet concret que el consistori tinga de manera habitual més de 200 milions en el banc. En la seua opinió, el motiu és l'elevada pressió fiscal, amb dues pujades d'impostos després de les dues eleccions de 2015 i 2019, i la baixa execució pressupostària que es repeteix any rere any i que en cap exercici ha arribat al 50 %, asseguren. Els populars parlen de mala gestió, d'incapacitat per a tirar avant els projectes i fins i tot d'amortitzar deute cada any perquè no saben gastar el que tenen.

De fet, una de les propostes del PP més repetides durant l'últim mandat i també en la campanya electoral ha sigut la baixada d'impostos, és a dir, que els diners estiguen en la butxaca dels valencians en comptes del banc o amortitzant deute. En aquest sentit, María José Català ja ha anunciat que una de les seues tres primeres mesures quan prenga possessió del càrrec serà abaixar els impostos amb efecte 1 de gener de 2024, atés que les ordenances fiscals han d'aprovar-se amb els pressupostos generals a la fi d'any.

Les altres dues mesures de màxima prioritat seran un pla de xoc per a la neteja i la posada en marxa d'oposicions per a incorporar a 500 agents a la plantilla de la Policia Local de València.