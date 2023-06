Llombai nomena Vicente Sanz Viñuelas com a cronista oficial

L'Ajuntament de Llombai nomena per unanimitat Vicente Sanz Viñuelas com a cronista oficial del municipi. La regidora de Cultura va manar formar una comissió per a nomenar el candidat per la seua "vinculació, treball i interés per la història i la cultura del municipi". El lloc es reinstaura després de sis anys sense aquesta figura, des de la defunció de l'anterior cronista, José Forés, en 2017.

El llombaí de 36 anys és llicenciat en Història i exerceix de professor d'aquesta matèria a l'institut de Turís mentre fa un doctorat a la Universitat de València. La seua connexió amb la història serà fonamental en el seu treball de guardar, conservar i difondre la història passada i present de Llombai, així com per a vetlar per la seua cultura. Sanz ja realitzava tasques de cronista fins i tot abans de ser-ho, divulga en el seu blog la història de la seua localitat, així com d'Alfarp i Catadau. A més, és autor del llibre Crònica del Marquesat i del còmic El dolç del Marquesat: el Mostatxó. El cronista compta amb experiència en diversos congressos i seminaris d'història, i ha publicat articles relacionats amb el seu doctorat i el Marquesat.