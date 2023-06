Alejandro Requena continua en Units pel Bàsquet Gandia

La junta directiva de l'Units pel Bàsquet Gandia i Alejandro Requena han arribat a un acord per a ampliar un any més la seua vinculació, per la qual cosa formarà part del projecte del primer equip que patrocina Proinbeni en la Lliga EBA.

Alejandro Requena (Oliva, 22/8/2001–1,91 metres) es converteix, als seus 21 anys, en la quarta renovació de la temporada per a l'equip d'Alejandro Mesa després de les ja anunciades del base Joan Hernández, l'escorta Javi Merencio i el pivot Alejandro Vera, a més de la primera, que va ser la de l'entrenador, Joventut, talent en atac i gran tir exterior l'avalen en la que serà la quarta temporada en el club per a l'escorta-aler de la comarca de la Safor.