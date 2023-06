El Govern del Rialto amarra tots els compromisos per als Gay Games de 2026

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de València ha ratificat en la seua penúltima sessió abans del canvi de govern tots els contractes i passos donats pel consistori per a la celebració dels Gay Games a València l'any 2026. Davant el temor que el nou equip de Govern, que encapçalarà el PP, però que podria incorporar Vox, faça marxa arrere en aquest assumpte, l'equip de govern municipal completa l'encàrrec a la Federació Esportiva Municipal perquè duga a terme els compromisos adoptats per la ciutat de València de cara a la signatura final del conveni, signatura que ja estarà en mans del nou govern municipal.

La secretària general dels socialistes de València i vicealcaldessa en funcions, Sandra Gómez, ha advertit que la ciutat “diversa i plural que hem construït aquests huit anys de govern està seriosament amenaçada per la coalició de Vox i el PP”. “María José Catalá i Juanma Badenas han d'explicar moltes coses com la continuïtat dels Gay Games o si la manifestació de l'Orgull podrà celebrar-se amb la visibilitat i normalitat que ha tingut fins ara”, ha advertit.

Gómez ha defensat que València és sens dubte una ciutat inclusiva, oberta i integradora, i prova d'això és que som la seu dels Gay Games per a 2026. “Hem estat desenvolupant totes les activitats necessàries per a fer realitat aquest gran esdeveniment no sols esportiu, sinó també turístic i, sobretot, social, i ara sorgeix el dubte de si María José Català i el Partit Popular, juntament amb els seus socis de la ultradreta, faran els següents passos per a signar el conveni amb la Fundació València Diversitat, que és l'entitat creada des del col·lectiu per al desenvolupament dels València Gay Games”. “Si no ho fan, posen en greu risc la celebració del que per al Partit Socialista és sens dubte el gran esdeveniment d'aquesta legislatura”, ha afirmat, i ha advertit a la coalició de Vox i PP que els Gay Games “han de ser una realitat”.

Ratificar el treball fet

Referent a això, ha explicat que “el treball està fet” i que hui la Junta de Govern ha aprovat donar per finalitzat l'encàrrec a la Fundació Esportiva Municipal per a la tramitació dels expedients necessaris per a dur a terme els compromisos derivats de l'acceptació de la candidatura de la ciutat com a seu dels XII Gay Games de l'any 2026. Amb aquest acord s'assumeixen i aproven les actuacions i gestions realitzades fins hui per aquest organisme autònom municipal i, entre aquestes, i especialment, la formalització de l'acord de llicència amb la Federació dels Gay Games de data 8 de febrer de 2022.

Es calcula que aquests jocs deixaran 120 milions d'euros a la ciutat i atrauran 115.000 visitants

"Aquest és l'últim pas abans de la signatura del conveni i ara ja serà el nou equip de govern de l'extrema dreta el que tindrà la responsabilitat de signar el conveni i continuar amb un esdeveniment que defensa la diversitat i la pluralitat de la nostra ciutat". Es calcula que aquests jocs deixaran 120 milions d'euros a la ciutat i atrauran 115.000 visitants.

Dubtes sobre la festa de l'Orgull

Igualment, Sandra Gómez ha advertit que un altre dels passos arrere que pot donar la ciutat és que la Festa de l'Orgull torne a amagar-se i no puga celebrar-se a la plaça de l'Ajuntament. De la mateixa manera que perilla que l'autobús inclusiu de la Policia Local de València participe en els actes d'aquest dia. Referent a això, ha recordat que "els mateixos que estan ara mateix entrant al govern són els que em van denunciar per la participació de l'autobús serigrafiat per a visibilitzar els drets i llibertats del col·lectiu LGTBI+".

"El sobreseïment d'aquella denúncia va ser una bona notícia per a la defensa dels drets i les llibertats ciutadanes i especialment de les víctimes de delictes d'odi i víctimes d'actituds d'LGTBIfòbia", ha afirmat Gómez, que per contra ha denunciat que la coalició de Vox i PP és "una amenaça per a aquests avanços" i ha posat en dubte que l'autobús de la Policia Local de València contra aquests delictes continue eixint en la manifestació de l'Orgull.