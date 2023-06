El 70 % de les alcaldies del Camp de Túria naixerà d’un pacte de govern

Dilluns, tan sols 24 hores després de celebrar les eleccions del 28M, un alcalde del Camp de Túria afirmava que, des de dalt, la foto que queda de la comarca és similar a la de 2019. Però detalladament, hi ha canvis fonamentals i preocupants que cal tindre molt en compte. La veritat és que la divisió política que s’ha produït des de 2015 s’ha arrelat a la comarca i la majoria de municipis tenen més de tres o quatre partits amb representació en el ple. Això porta al fet que les majories absolutes siguen quasi una anècdota en municipis de més de 10.000 habitants, i, al Camp de Túria, només n’han resistit dos: Riba-roja de Túria, amb el PSPV, i Benaguasil, amb el PP. Uns altres més xicotets sí que ho han apostat tot a un sol candidat, com és el cas de Compromís a Casinos i el PSPV a Olocau i Benissanó. La resta de municipis hauran de pactar.

En són onze, la qual cosa suposa el 68,7 % de municipis que tindran un govern multicolor. Hi ha alguns que es resoldran prompte —no queda una altra opció— com és el cas de l’Eliana, on els socialistes de Salva Torrent hauran d’arribar a un acord amb Isabel Montaner de Compromís. A Llíria, es reeditarà el govern de Joanma Miguel, de Compromís, amb el socialista Paco Gorrea, i tot indica que a Vilamarxant serà Ciutadans, amb Xavier Jorge, qui propicie el govern del Partit Popular d’Héctor Troyano, com va passar fa quatre anys, però ara amb la vara de comandament completa per al PP.

Serra i Marines també podran reeditar els seus pactes entre el PSPV i Compromís, però tot sembla molt més complicat en les dues localitats més grans de la comarca: Bétera i la Pobla de Vallbona. Ambdues tenen un element en comú: hi ha un partit local que arrossega molt de vot i deixa els partits tradicionals amb menys força que de costum. Ells tenen la clau per a anar cap a un costat o un altre, i, en tots dos casos, no han dit “sí” a reeditar el pacte de 2019.

A Bétera, Mas Camarena-Torre En Conill ha governat, amb PP i Ciutadans, en els últims quatre anys. No obstant això, aquesta setmana, el seu candidat, Manuel Chover, no va garantir una reedició del govern, i va obrir la porta a pactar amb Compromís, amb Cristina Alemany, i el PSPV, amb María José Ballesteros. Si aquestes negociacions no arriben a bon port, els de les urbanitzacions poden virar cap a la dreta i usar els seus quatre edils amb el PP d’Elia Verdevío, la qual cosa els donaria majoria absoluta.

A la Pobla, són CUPO i Centrats en la Pobla els que tenen la paella pel mànec. Tots dos candidats sumen quatre edils en total, i ja han afirmat que parlaran tant amb el PP d’Abel Martí com amb Compromís i el seu alcalde, Josep Vicent García, que va formar un govern de coalició amb ells en 2019. Tampoc han volgut avançar esdeveniments i han assegurat que parlaran amb els dos costats, i, qui més s’aproxime als seus programes electorals i mesures pactades, tindrà el seu suport.

Majories qüestionades

El cas de l’Eliana, on el PSOE sempre ha governat, i, en bona part de les ocasions, amb majoria, s’ha repetit a Marines: on Lola Celda, que es presentava al seu sisé mandat, haurà de pactar amb Compromís, en haver empatat en regidors amb el PP, amb quatre cadascun. Benaguasil ha reeditat la seua folgada victòria amb el popular Ximo Segarra, i a Gátova, on Contigo, que va guanyar en 2019, es disputa ara el govern amb el PSOE.

La sorpresa l’ha donada Nàquera, amb una àmplia victòria de Vox i el seu candidat, Iván Expósito. Necessitarà pactar amb el PP, però ha aconseguit quatre regidors sense haver tingut abans representació en el ple. És el primer municipi on Vox guanya una alcaldia a la província, encara que ja va ser el partit més votat en les generals de 2019.