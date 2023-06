El Ministeri preveu quasi un 40 % menys de precipitacions en els pròxims quatre mesos

Malgrat les abundants pluges registrades en les últimes setmanes en molts municipis de la Comunitat Valenciana per a aquest any hidrològic (que va començar l’1 d’octubre de 2022 i acaba el pròxim 30 setembre del 2023), l’aportació de cabals en les conques del Xúquer i el Segura per als pròxims quatre mesos serà un 40 % inferior respecte a l’aportació anual mitjana de l’any.

Aquesta dada, preocupant en un context de sequera generalitzada, es desprén d’un nou model de prediccions posat en marxa pel Ministeri per a la Transició Ecològica i l’Aemet a partir dels treballs desenvolupats per la Universitat Politècnica de València, que disposa d’una xarxa de 80 punts de predicció hidrològica estacional en les conques, 9 al Xúquer i 4 al Segura. D’aquesta manera, segons el nou sistema habilitat pel ministeri de Teresa Ribera, l’entrada natural d’aigua en els embassaments de la Comunitat Valenciana serà deficitària en els pròxims mesos en les dues demarcacions, la del Xúquer i la del Segura. Per a la primera, es preveu una aportació, a la fi de l’any hidrològic, d’un 36 % inferior respecte a l’aportació anual, mentre que en la segona aquesta mateixa estimació apunta a un 39 % menys. No obstant això, l’escassetat de pluges en els pròxims quatre mesos s’espera molt més apressant en una altra zona de la geografia espanyola. La conca en què el sistema preveu menys precipitacions serà la del Guadalquivir, amb una aportació final d’un 62 % inferior respecte a la mitjana anual i a més de 20 punts de distància de la segona amb pitjor mitjana en la recollida de pluges, la del Segura. Actualització mensual Aquests resultats per demarcacions representen una estimació dels valors de l’aportació de recursos hídrics respecte a l’aportació anual mitjana, en règim natural. El treball s’actualitzarà i publicarà mensualment. En aquest sentit, es duen a terme dues prediccions: una basada en les dades de precipitació i temperatura dels últims anys registrades per l’Aemet, i una altra basada en la predicció hidrològica estacional, basada en els mapes de precipitació i temperatura de la predicció meteorològica estacional a sis mesos, obtinguda del model del centre europeu de predicció climàtica a mitjà termini (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ECMWF- System 5. Prediccions ambdues que, més enllà de les dades territorials, i considerant l’aportació anual corresponent al total de les conques intercomunitàries per a l’any hidrològic 2022-2023, per a tot el territori nacional seria d’un 22 % inferior respecte de l’aportació anual de l’any mitjà. Miguel Ángel Pérez Martín, doctor en Enginyeria de Camins de la UPV, és un dels artífexs dels treballs en què es basen aquestes prediccions i aclareix quin és el vertader interés de les dades més enllà de l’alarmisme que poden ocasionar: “Estem fent per al Ministeri la predicció de totes les conques d’Espanya, a fi d’oferir una eina que ajude en la gestió de l’aigua i, entre altres coses, a veure com evoluciona la sequera”, diu sobre uns resultats que no són gens falaguers. Contrast amb els últims dies Les prediccions elaborades pel nou sistema del Ministeri per a la Transició Ecològica contrasten amb els episodis de pluges registrats durant els últims dies en molts punts de la Comunitat Valenciana, que, per a Miguel Polo, president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ), han arribat “en el moment més oportú i on més falta feia”. Polo explicava a Levante-EMV que les reserves acumulades en les últimes setmanes, encara que caigudes en gran manera en el litoral i no en la zona d’embassaments, permetran deixar de regar molts cultius valencians, que afrontaven una situació de sequera, amb aigua procedent de les preses durant “aproximadament un mes”.