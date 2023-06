Un de cada quatre adolescents perd audició per escoltar música fins a 136 decibels

Qualsevol so que supere el llindar dels 80 decibels posa en risc la salut auditiva. No obstant això, el volum dels dispositius d’àudio personals, com els auriculars, pot arribar a 136 decibels i un de cada quatre adolescents els posa al màxim per a escoltar música. Una conducta que “fa mal”, com afirmen els metges, perquè supera amb molt el so dels trons d’una mascletada, que ronden els 125 decibels. “I això ja és molt de soroll”, indiquen.

Aquesta intensitat de manera continuada provoca lesions immediates en l’oïda i és una cosa que ja succeeix a una quarta part dels menors en l’adolescència, que es passen el dia amb els auriculars o el mòbil amb cascos amb el so excessivament alt. Hi ha otorrinos que alerten que els qui tenen l’hàbit d’escoltar, durant la infància, l’adolescència i la joventut, la música per damunt de 80 decibels durant més de 40 hores a la setmana —o bé usen els dispositius per a un altre fi lúdic com els jocs en línia— estan abocats a un dany acústic permanent. “Estem veient gent de 25 anys amb audiometries compatibles amb traumes acústics per l’ús d’auriculars. És cada vegada més freqüent que vinguen amb acúfens i amb caigudes de 4.000 Hz (hertzs) típiques de trauma acústic. També hi ha casos de determinades ocupacions en les quals el treballador no utilitza protecció auditiva, però, a aquesta edat, la causa principal són els cascos, i també hi influeixen els concerts i els altaveus”, afirma el doctor Antonio Almodóvar, cap del Servei d’Otorrinolaringologia de l’Hospital Universitari d’Elx, que, d’altra banda, acaba de posar en marxa una consulta específica d’otoneurologia per a tractar els vertígens i les alteracions de l’equilibri. Els doctors del Servei d’Otorrinolaringologia de l’Hospital Doctor Balmis d’Alacant Óscar Vicente Alemán i Guillermo Severá destaquen les campanyes de la Societat Valenciana d’Otorrinolaringologia per a previndre la pèrdua auditiva en els xiquets que estan tot el dia amb auriculars a més de 100 decibels sense adonar-se que l’oïda comença a deteriorar-se a partir dels 80 dB i que patiran un dany acústic irreversible amb el pas dels anys. Quasi 90.000 consultes El nombre de nous diagnòstics per problemes d’audició ha augmentat un 51 %, d’acord amb les dades del Sistema d’Anàlisi d’Informació Sanitària de la Conselleria de Sanitat. Els diferents nivells assistencials van atendre, a la Comunitat Valenciana, més de 89.200 consultes relacionades amb problemes d’audició l’any passat, la xifra més alta de l’últim lustre. Sara Ferrero, membre de la Junta Directiva de la Societat Valenciana d’Otorrinolaringologia, recorda que “el volum dels dispositius d’àudio personals, com els auriculars, pot arribar a 136 dB i els sons perjudicials solen ser aquells que se situen per damunt dels 80”.