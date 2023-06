Salvats malgrat Lim

El València s’ha salvat del descens, però no s’ha salvat de Peter Lim. El perill de Segona Divisió s’ha acabat. Almenys aquesta temporada. El mal és que l’amenaça continua. I així serà mentre el màxim accionista continue al capdavant de la gestió del club. O Meriton Holdings dota el club d’una estructura esportiva forta amb professionals de futbol contrastats i construeix un projecte competitiu seriós o estarà condemnant l’entrenador de torn i els seus jugadors al calvari de lluitar per la permanència de nou d’ací a dotze mesos. La història mateixa del València és un senyal. L’equip es va salvar, en l’última jornada, en 1983, amb aquell mític gol de Miguel Tendillo, però va descendir tres anys després, en 1986. Ni l’escut, ni Mestalla, ni els seus aficionats es mereixen un altre malson com la d’aquesta temporada 22/23 per a l’oblit. La supervivència del club està en joc. Ni una més, Peter.

Peter Lim ha empetitit tant el València que qualsevol error en la planificació de la pròxima temporada serà sinònim de molt de sofriment. Igual o més que enguany. Les expectatives no són esperançadores amb Meriton als comandaments de l’entitat. La precària situació econòmica obligarà el club a prioritzar la venda d’actius, cosa habitual en els últims estius, amb el risc d’afeblir la plantilla de manera sistemàtica. Fitxar i fer-ho bé serà important, perquè, a més de Toni Lato, hi ha sis futbolistes la cessió dels quals acaba el 30 de juny: Justin Kluivert, Samu Lino, Nico González, Cenk Özkacar i Ilaix Moriba. La primera decisió passa per l’elecció de l’entrenador. El València de València està decidit a apostar per la continuïtat de Rubén Baraja al capdavant de la banqueta, però l’última paraula la té Peter Lim. Farà el que vulga. Com sempre. El tècnic, que va signar únicament fins al 30 de juny de 2023, va complir el seu objectiu de la salvació en l’última jornada. A favor del val·lisoletà, la seua presa de decisions importants, el seu coneixement del club i l’actual plantilla, la seua química amb Mestalla i, per descomptat, la seua aposta pel planter. Javi Guerra, Diego López i Alberto Marí conviden a l’esperança, però cal envoltar-los d’experiència i ofici. Peter Lim decideix. El que ha passat enguany ha de servir perquè hi haja una reacció des de Singapur. L’equip ha acabat la Lliga finalment en setzena posició a dos punts del descens i convertit en el cinqué pitjor equip del campionat. Només Elx, Espanyol, Valladolid i Almeria van ser pitjors. El capità José Luis Gayà va demanar perdó al final del partit per la “lamentable” temporada i va llançar un avís: “Tant de bo servisca per als anys següents, hem jugat amb foc”.