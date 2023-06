Catalá planeja crear una regidoria de grans projectes per a tirar avant Mestalla i la Marina

L'alcaldessa electa de València, María José Catalá, considera crear una regidoria de grans projectes que portarà José Marí Olano, advocat de l'Estat i un dels fitxatges més rutilants del PP per a la candidatura municipal. José Marí gestionarà aquesta àrea de grans projectes i s'encarregarà de tirar avant infraestructures estratègiques per a la ciutat com les obres del nou Mestalla i la gestió de la Marina. Així mateix, haurà de vigilar que es compleixen els terminis previstos per a construir el túnel passant i impulsarà el soterrament de les vies de Serrería. A més, aquesta regidoria de grans projectes s'encarregaria de coordinar altres reptes emblemàtics per a la capital valenciana com una possible candidatura per a albergar la Copa de l'Amèrica de Vela.

El repartiment de regidories i delegacions és un altre assumpte per al qual la líder popular tampoc sembla tindre pressa, encara que en campanya ja ha fet anuncis en aquest sentit. Per exemple, Juan Giner serà l'home fort en urbanisme; Jesús Carbonell, un altre dels fitxatges, dirigirà mobilitat, i José Luis Moreno estarà al comandament de cultura. Juan Carlos Caballero apunta a portaveu del PP i fins i tot a vicealcalde. Dels que estan, sembla que portaran les mateixes àrees que ara, però en el govern. Així, M. José Ferrer sona per a hisenda i personal; Julia Climent per a patrimoni cultural, pedanies i Albufera; Santi Ballester per a falles i festes; Carlos Mundina, per a l'EMT, sempre que es deslligue de mobilitat; Marta Torrado per a serveis socials; Paula Llobet per a innovació i comerç, i Rocío Gil, potser per a la Diputació.

Amb tot, fonts de l'equip de Catalá han afirmat que el full de ruta de l'alcaldessa electa busca centrar-se en la presa de possessió del pròxim 17 de juny i després abordar la composició de l'equip de govern. Per això, encara que ha passat ja una setmana des que es va votar en les urnes, tampoc s'ha abordat un possible pacte amb Vox. Sí que s'ha avançat en un possible traspàs de poders, per àrees, i en aquest sentit, alguns dels 12 regidors electes del PP han iniciat contactes amb els regidors en funcions, tal com indiquen fonts del grup municipal. No obstant això, Catalá, que acaba de ser mare i s'ha pres uns dies per a estar amb el seu bebé, tampoc ha avançat res en aquest sentit. De fet, el missatge que llança l'equip de l'alcaldessa electa és el mateix: Catalá vol governar en solitari, sense suport de Vox.

A curt terme, això vol dir que abans del 17 de juny sembla que no hi haurà un pacte de govern. De fet, les fonts consultades indiquen que no hi ha programada cap reunió amb Vox. Per la seua banda, fonts del partit encapçalat a València per Juan Manuel Badenas van rebutjar fer cap comentari sobre la seua possible entrada en el govern municipal. Les fonts de Vox consultades tampoc van aclarir si Badenas es votarà a si mateix en la investidura de Catalá ni si demanaran àrees determinades com ara festes o seguretat ciutadana per a fer costat a canvi a Catalá, o si, fins i tot, sol·licitaran una vicealcaldia.

Altres fórmules per a governar

Mentrestant, una vegada buidat el camí a la presa de possessió de Catalá, sorgeixen una sèrie d'interrogants sobre com seran els primers dies de govern de l'alcaldessa en un escenari com el que insisteix a repetir: governar amb només 13 dels 33 regidors de la corporació municipal.

En aquest escenari, Catalá podria recórrer a fórmules administratives ja conegudes per a aprovar qüestions que siguen inajornables. En aquest sentit, amb la vara de comandament ja a la mà, l'alcaldessa haurà de constituir la junta de govern, que apunta a ser més decisiva si cap que en temps de Joan Ribó. També es pot recórrer a la signatura delegada, almenys els primers dies, perquè un regidor o regidora puga signar contractes o pagaments que no poden esperar. I igualment, Catalá pot recórrer al decret d'alcaldia o de la moció d'alcaldia. Tot això per a temes que no afecten el pressupost, que sí que han d'aprovar-se en ple i requereixen una majoria àmplia.