Mario Picazo alerta que un 'riu atmosfèric' donarà força a la borrasca Oscar just abans d'arribar a la Península

Qui crega que amb juny ha arribat el bon oratge, la calor i l'estiu s'equivoca. El meteoròleg Mario Picazo adverteix del que ens espera durant els pròxims dies. L'expert assegura que l'oratge previst per a la Península durant els pròxims dies i, en general, per a les primeres setmanes de juny podria veure's afectat seriosament per l'acció d'una nova borrasca que s'està formant a l'oceà Atlàntic i que ens afectarà de ple. Ara mateix, la borrasca està sobre les Illes Canàries, però prompte arribarà a la Península i també a la Comunitat Valenciana.

Les imatges de radar a les quals fa referència Mario Picazo detallen amb total claredat com el front s'està formant ara mateix sobre el centre de l'Atlàntic i les Canàries, i com les previsions apunten a com es desplaçarà durant els pròxims dies cap a l'est fins a afectar de ple la península Ibèrica.

Una borrasca hivernal en ple juny

Es tracta de la borrasca Oscar i, segons el meteoròleg, arribarà carregada de vent, pluja i fort onatge. De fet, es tracta d'una borrasca hivernal que tocarà terra a les portes de l'estiu. La previsió de l'oratge per al mes de juny encara és una mica imprecisa, però l'arribada d'Oscar, tal com apunta Picazo, farà que juny es parega més al mes de maig que a l'estiu. És a dir, pluges, baixada de les temperatures i mal oratge.

Aquest fenomen meteorològic i la concatenació de borrasques que estan arribant des de maig a la Península s'expliquen per l'acció del potent anticicló de bloqueig que segueix ancorat sobre les illes britàniques i està alterant l'oratge habitual en el continent. Mentre que al centre i nord d'Europa predomina el bon oratge, al sud (on és habitual el sol en aquestes dates) estan arribant fronts borrascosos que no poden entrar en el continent per acció de la muralla anticiclònica.

El 'riu atmosfèric' que està alimentant Oscar

El tren de borrasques ben formades que estan arribant a la Península s'està alimentant d'un riu atmosfèric que ara està alimentant de ple Oscar. Aquest fenomen, un riu atmosfèric, és una allargada banda d'humitat concentrada en l'atmosfera, que transporta vapor d'aigua i aigua en forma de núvols i es converteix en un rebost d'humitat que alimenta els fronts borrascosos. Segons Picazo, «no és habitual veure borrasques tan ben formades i compactes per aquestes dates en latituds tan baixes. Ara, la borrasca Oscar s'està alimentant del riu atmosfèric que està portant humitat des del sud-est. Aquest li aportarà bastant vapor d'aigua per a fer que les precipitacions siguen copioses», ha explicat Picazo en la seua previsió per als pròxims dies.