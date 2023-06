La Plataforma pel Soterrament recull un centenar de denúncies contra Adif pel soroll

Els membres de la Plataforma pel Soterrament de les vies a Alfafar-Sedaví i Benetússer no cessen en la seua tasca d'aconseguir que s'acabe amb aquest punt negre que ha costat la vida a nombroses persones, l'última la d'una jove fa a penes mes i mig, i que causa multitud de problemes de salut entre els veïns que viuen en l'entorn a causa de la contaminació acústica. En aquesta obstinació, l'associació ha instal·lat un punt d'informació davant de l'Ajuntament d'Alfafar per a informar els veïns i les veïnes sobre quina és la tasca de la plataforma, així com assessorar-los a l'hora d'interposar una denúncia contra Adif en el consistori si, com ells, pateixen problemes d'ansietat i insomni causats pels sorolls dels més de 200 trens que diàriament passen pel pas a nivell i toquen les seues botzines.

Segons confirmen alguns membres de la Plataforma des que s'ha instal·lat el punt d'informació a les 10 hores, s'han aconseguit associar unes 105 persones, que se sumen al centenar que ja n'hi havia, i s'ha ajudat a tramitar 110 denúncies que hauran de presentar-se a l'Ajuntament d'Alfafar, com a ens que tutela l'interés general dels seus veïns i en exercici i defensa de les seues competències municipals. La denúncia la signen els afectats per la "situació inhumana i insostenible produïda pels sorolls, les vibracions i els xiulets provinents dels ferrocarrils al seu pas pel terme d'Alfafar, en la línia Madrid-València de titularitat de l'Estat i administrada per Adif". Pròximes cites a Sedaví Aquest dimarts a la vesprada el punt d'informació es traslladarà al pas a nivell, on els membres de la plataforma intentaran aconseguir més adeptes a la seua causa a partir de les 16.30 hores. Aquest dimecres el punt d'informació es trasllada a Sedaví, i el divendres al Parc Alcosa d'Alfafar, i estan tramitant també el permís per a acudir a Benetússer, principals localitats afectades per la presència de les vies.