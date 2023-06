Puig no assistirà a la reunió amb el PP per a negociar la investidura de Mazón

Ximo Puig no assistirà a la reunió de dijous a la qual ha convocat el PP valencià per a negociar la investidura de Carlos Mazón. El PSPV acaba de confirmar que el seu màxim representant s'absentarà de la cita, a la qual acudiran Rebeca Torró, Arcadi España i María José Salvador.

Amb el fet no enviar el seu secretari general, els socialistes expliciten l'escassa importància que li assignen a la ronda de contactes de Mazón, a qui ja han avançat el seu 'no' en la investidura. L'objectiu és posar en relleu que amb la seua negativa i la de Compromís, l'únic aliat possible dels populars és Vox.

En tot cas, el president en funcions ha traslladat al líder del PPCV la proposta de fixar una altra reunió, més avant, per a "començar a treballar en un traspàs de poders ordenat i des de l'absoluta normalitat". Així mateix, ofereix "col·laboració" als conservadors per a "garantir" que aquest traspàs es produïsca "en les millors condicions per a l'autogovern i el poble valencià".