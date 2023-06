València Basket destitueix Chechu Mulero

Quatre dies després de l'eliminació de València Basket en els quarts de final de la Lliga ACB Endesa, a mans del Barcelona, l'entitat taronja ha anunciat la primera decisió transcendental de cara a la pròxima temporada. D'aquesta manera, València Basket ha confirmat el cessament de Chechu Mulero, després de 19 temporades lligat al club com a director esportiu i entrenador ajudant.

Després d'una decebedora temporada, en la qual l'equip ha signat un dels pitjors anys de la seua història -València BC ha tancat el curs 22/23 amb el seu percentatge de victòries més pobre des del descens en 1995-, la cúpula del València Basket ha decidit emprendre una renovació en matèria esportiva que comportarà canvis en la plantilla i que ja han començat amb l'acomiadament de Chechu Mulero.

Quasi dues dècades de taronja

Des de la seua arribada en 2004 com a tècnic assistent de Pablo Laso, Chechu Mulero va formar part del cos tècnic que va alçar els títols de l'Eurocup aconseguits en 2010 i en 2014. En aquesta primera etapa, a més, va exercir com a entrenador cap de manera interina en onze partits repartits en diferents moments.

Precisament després de la consecució de l'Eurocup guanyada a Kazan, Mulero va passar a ocupar el rol de director esportiu de l'entitat, construint les plantilles del primer equip masculí que van obtindre la Lliga Endesa en 2017, la Supercopa Endesa de 2017 i l'Eurocup 2019.

"València Basket vol agrair encaridament el treball, la identificació amb els nostres valors i la professionalitat mostrats per Chechu Mulero en totes les tasques que ha exercit durant les quasi dues dècades en les quals ha pertangut al nostre club. En aquests 19 anys ha ajudat amb la seua experiència a marcar els passos a prendre per a fer créixer el projecte d'una manera global i ha sigut una persona clau en la consolidació de València Basket com un dels clubs capdavanters a escala nacional i continental", esmenta el comunicat oficial.

L'arquitecte d'un equip campió

Tres dies després de la derrota en el cinqué partit de la increïble sèrie de semifinals de 2014 contra el Barça, en concret el 18 de juny, es va fer pública la designació de Chechu Mulero com a nou director esportiu del València Basket.

Al bloc campió de 2014 li va començar a afegir peces del que després seria el campió de lliga amb l'arribada de Guillem Vives. En 2015 hi van arribar Pedro Martínez, Fernando San Emeterio, Antoine Diot i Luke Sikma per a deixar en l'històric la campanya amb millor percentatge de victòries de la història de l'entitat i començar a germinar una llavor que va florir en el curs següent. Joan Sastre, Pierre Oriola o Will Thomas van arribar a l'estiu per a completar una plantilla que perdria dues finals abans d'alçar la Lliga Endesa 2017.

Una part significativa d'aquell bloc guanyador, amb Jaume Ponsarnau al capdavant i amb les addicions d'Alberto Abalde, Aaron Doornekamp, Louis Labeyrie i el retorn de Mike Tobey tornaria a tocar la glòria per a pujar al sostre de la Fonteta l'Eurocup 2019.

En les últimes quatre temporades, l'equip taronja ha disputat la Turkish Airlines EuroLeague en tres d'aquestes, afegint més experiència en la màxima competició continental amb el repte addicional de confeccionar plantilles llargues i competitives per a disputar temporades de més de 70 partits al màxim nivell d'exigència.