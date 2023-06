Von der Leyen, a favor d'un exèrcit europeu: "L'OTAN no està a tot arreu"

La presidenta de la Comissió Europea (CE), Ursula von der Leyen, es va manifestar hui a favor de la creació d'un exèrcit europeu comú que vaja més enllà de l'actual cooperació comunitària en matèria de defensa. "L'OTAN no està a tot arreu. I hi ha escenaris en els quals la Unió Europea és reclamada. I hem d'estar en condicions d'actuar de manera activa", va dir a Berlín en un fòrum organitzat per la cadena alemanya WDR.

No obstant això, va reconéixer que la qüestió de com decidir el desplegament de tropes europees en un escenari així planteja interrogants complicats i encara requereix molt de "debat", ja que es tracta de situacions que poden ser una qüestió "de vida o mort". D'altra banda, Von der Leyen va descartar la possibilitat de convertir-se en la nova secretària general de l'OTAN, en successió del noruec Jens Stoltenberg. "És segur que no estic a la disposició de l'OTAN", va afirmar. Per contra, no va excloure renovar la seua candidatura per al seu càrrec actual com a presidenta de la CE i va indicar que es tracta d'una decisió que prendrà en la segona meitat d'enguany.

Von der Leyen es va pronunciar a més sobre la reforma del sistema europeu d'asil, sobre la qual els ministres d'Interior de la UE decidiran aquest dijous a Brussel·les i que preveu externalitzar els procediments d'asil a les fronteres exteriors de la Unió. "En les nostres fronteres exteriors tots han de ser tractats de manera igualitària i justa", va afirmar, i va agregar que el sistema proposat garantirà un repartiment just dels refugiats a escala europea.

Preguntada per l'aspiració d'Ucraïna d'integrar-se a la UE, Von der Leyen va assenyalar que això requereix "molta feina" per part de Kíiv, que compta per a això amb el suport de Brussel·les, i es va declarar "impressionada" pels esforços fets en aquest sentit enmig d'una guerra.