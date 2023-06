Els veïns del Saler demanen a Catalá que evite l’enderrocament de l’Hotel Sidi

El canvi de govern a l’Ajuntament de València podria fer un gir al destí de l’Hotel Sidi del Saler, condemnat a l’enderrocament pel Govern municipal de Joan Ribó. La futura alcaldessa del PP, María José Catalá, ha manifestat en diverses ocasions la seua intenció d’atendre les demandes dels veïns del Saler en relació a la possible reobertura d’aquest recinte que va ser emblema del luxe al Parc Natural del Saler. Els veïns reclamen que s’aprofite la infraestructura de l’hotel per a una residència de majors i temen que l’enderrocament i la posterior regeneració natural dels terrenys s’eternitze, com ja ha ocorregut amb altres instal·lacions que es van demolir, com el vell poliesportiu del Saler.

“Mai hem deixat de reclamar aquesta solució”, assenyala la presidenta de l’Associació de Veïns de la Devesa-el Saler, Ana Gradolí, que insisteix que l’alcalde en funcions ha defensat l’enderrocament de l’hotel i la regeneració de la duna del Saler, però “ningú parla del cost en indemnitzacions als amos de la concessió de l’hotel, ni dels costos de l’enderrocament, el desenrunament i la regeneració natural, suposant que aquesta regeneració es durà a terme i no acabarà en un runar com ho està l’antic poliesportiu del Saler 15 anys després de començar a derrocar-se”.

Els amos de la concessió (Divarian i Coral Home) van arribar a presentar, en 2019, un projecte per a renovació integral de l’hotel, amb 6,5 milions d’inversió per a millorar-ne la integració paisatgística, tal com va fer, en el seu moment, el Parador del Saler, també situat i ara camuflat en la duna protegida del Saler. Els amos de la concessió van estimar en el seu projecte d’hotel bioclimàtic que l’enderrocament del Sidi costaria quatre milions d’euros.

L’hotel, que en 2011 va tancar les portes després de quedar inclòs en la zona de domini públic maritimoterrestre i passar la concessió a les mans de dues entitats financeres (CaixaBank i BBVA), es troba en situació de ruïna després d’anys d’abandó i bloqueig del projecte de regeneració per part del Govern de Joan Ribó. L’aprofitament de la infraestructura hotelera ha generat diferències en el Govern del Rialto: concretament, la vicealcaldessa en funcions, Sandra Gómez, ha sigut més procliu a donar una segona oportunitat a l’hotel.

La concessió continua vigent

La Regidoria d’Activitats, en mans fins ara de Compromís, va culminar l’expedient de caducitat de la llicència d’activitat de l’hotel després de rebutjar diversos recursos interposats per Divarian i Coral Home, que necessitaven aportar a Costes la llicència municipal per a poder mantindre viva la concessió per a ús hoteler del Ministeri de Transició Ecològica. Atés que l’Ajuntament va negar-se a donar la llicència d’obres i activitat, la Direcció General de Costes va anunciar que activaria l’expedient de caducitat de la concessió. No obstant això, aquest tràmit, segons van informar ahir fonts del Govern, encara no s’ha produït. “L’extinció per caducitat de la concessió pertocaria quan hi haja incompliment de les condicions establides en el títol concessional i sempre que no hi haja justa causa”, indiquen.