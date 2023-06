Javi Calleja: “El resultat de l’anada no ens dona confiança”

Javi Calleja es va mostrar entusiasmat, feliç de veure com la seua plantilla va creixent en les últimes setmanes i satisfet per la imatge mostrada al Carlos Belmonte. No obstant això, “en el futbol pot passar qualsevol cosa”, per la qual cosa el tècnic vol veure el seu equip tan concentrat, o més si cap, com en el partit d’anada. “L’equip està bé. El resultat no ens dona confiança per a eixir relaxats, sinó per a eixir motivats. Estem bé físicament i amb energia. Només falta que arribe el partit, ho desitgem tots”, va assegurar el tècnic en roda de premsa.

L’entrenador llevantinista, davant de les situacions improbables que s’han vist en el futbol, insisteix que el partit s’ha de tractar com si el resultat del Belmonte no tinguera transcendència. La clau és guanyar i, sobretot, convéncer. A més, Calleja sempre ix a guanyar els partits, tal com va assegurar en la seua compareixença prèvia al duel contra l’Albacete. “Impossible en el futbol no n’hi ha res. Cal fer un partit bo i saber jugar-lo. No eixirem a especular. No sé plantejar un partit per a empatar. És la millor manera d’assegurar-se fer un bon partit i passar l’eliminatòria. No eixiré amb un plantejament defensiu, cal ser intel·ligents. El resultat d’anada no és definitiu”.

Malgrat el resultat negatiu, l’Albacete eixirà jugant-se la vida i Javi Calleja és conscient d’això. “Mantindran el seu ADN, és un equip valent que busca porteria contrària. Ho intentarà i aniran a arriscar, encara que sense tornar-se bojos. Jugar al tot o res té més a perdre que guanyar. Fan molt bé les coses. M’espere que isquen a guanyar i molt forts des de l’inici. Hem de portar el partit al terreny que ens interessa. L’Albacete és capaç de tot. Té jugadors per a plantejar mil dificultats, no podem fiar-nos-en”, va seguir un entrenador que espera que l’afició, que sempre ha estat al costat del seu equip, els porte en sopols cap a la final del play-off. Un play-off és diferent del que hem viscut fins ara. “Es va veure l’altre dia, que l’ambient dels nostres va ser bo i ara toca fer-se fort a casa amb tot el nostre públic. Com més suport rebem, més ho notarem”, va finalitzar un Calleja il·lusionat amb el partit.