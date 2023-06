Llum i color de Sorolla a Torrent

L’Associació de Pintors Artístics Torrent d’Art ha inaugurat una exposició amb el títol “Sorolla: un llegat que perdura”. Es tracta d’una mostra d’homenatge al cèlebre pintor valencià, que inclou la participació de 24 destacats artistes locals. Les obres podran contemplar-se a la Sala Cívica de l’Antic Mercat de Torrent fins al 17 de juny.

El col·lectiu Torrent d’Art ha volgut organitzar dos esdeveniments en un: el centenari de la defunció Joaquim Sorolla i el desé aniversari de l’Associació de Pintors Artístics. “Joaquim Sorolla va ser un dels genis de l’impressionisme més celebrats mundialment per la seua capacitat d’innovar gràcies al seu mestratge en el tracte de la llum i el color”, afirmen des de Torrent d’Art.

L’exposició està composta per 24 treballs d’artistes locals que han creat una sèrie d’interpretacions del mestre: “Des de les seues cèlebres escenes de platja i mar fins a retrats, paisatges i escenes quotidianes; cada pinzellada de Sorolla ens transporta a un món d’emocions, evocant un complet ventall de sentiments”, expliquen des de l’associació.

“Aquesta exposició és una oportunitat única per a celebrar tant el llegat de Joaquim Sorolla com el talent i la creativitat dels nostres associats”, afirma Francisco García Gascón, president de Torrent d’Art. “L’exposició ha despertat gran expectació entre els amants de l’art i el públic en general, S’espera que aquesta mostra siga un punt de trobada per als amants de l’art i una ocasió per a reflexionar sobre la importància de preservar i honrar el nostre patrimoni cultural”, afig.

A més, com a part del programa d’obertura de l’exposició sobre Sorolla, Torrent de Paraules ha preparat una lectura especial de dotze treballs seleccionats del pintor. “Aquests poemes i escrits, acuradament triats, van ser recitats per membres destacats de l’associació, afegint una dimensió poètica a aquest esdeveniment tan especial. Aquests talentosos poetes han sigut captivats per la bellesa i la profunditat de les creacions de Sorolla, i han plasmat en paraules l’emoció i l’impacte que cadascuna d’aquestes obres mestres transmet”, expliquen des del col·lectiu de pintors.

L’entrada a l’exposició és gratuïta i romandrà oberta al públic a la Sala Cívica de l’Antic Mercat fins al 17 de juny. En aquest sentit, l’Associació de Pintors Artístics oferirà visites guiades per la sala.