El minifundisme relega la C. Valenciana a rebre només el 2 % de les ajudes agràries espanyoles de la UE

Les ajudes directes de la política agrària comuna (PAC) constitueixen aproximadament un 90 % dels pagaments totals anuals del Fons Europeu Agrícola de Garantia (Feaga) als agricultors espanyols i suposen una garantia de renda per als 648.000 agricultors que van presentar la sol·licitud d’ajuda en 2022, dels quals 42.000 són expedients de productors de la Comunitat Valenciana. El problema és el repartiment desigual que se’n fa, que relega la valenciana —a causa de l’estructura minifundista de les seues explotacions agràries i al volum inferior destinat als cultius mediterranis enfront dels continentals— al furgó de cua en el rànquing per autonomies en l’assignació d’aquests fons de l’anomenat primer pilar de la PAC, amb tan sols 68,9 milions d’euros.

Per comunitats autònomes, hi destaquen els 1.225 milions d’euros d’Andalusia; seguida de Castella i Lleó, amb 793, i Castella-la Manxa (498). Per darrere se situen Extremadura (364), Aragó (343), Catalunya (209) i Galícia, amb 146 milions d’euros en ajudes PAC. Mentrestant, Balears (23) i La Rioja, amb 24 milions, són els territoris que menys fons perceben de Brussel·les.

Amb l’eliminació d’aquells expedients que siguen inferiors a 300 euros des de fa un lustre, gran part dels sol·licitants valencians de les subvencions de la UE han perdut aquests ingressos. Els pagaments directes de la PAC estan dirigits als agricultors i ramaders que compleixen els requisits d’agricultor actiu: estar afiliat a la Seguretat Social per la seua activitat agrària i percebre almenys el 25 % dels seus ingressos totals de l’activitat agrària.

Joves beneficiaris, escassos

Mentre quasi la meitat dels receptors dels fons de la PAC tenen més de 65 anys, segons van advertir recentment les organitzacions agràries AVA-Asaja i la Unió Llauradora, tal com constaten les dades del Ministeri d’Agricultura, en 2022 es van assignar 9.754.414 euros a la incorporació a l’activitat de nous agricultors. Aquestes ajudes van beneficiar 2.041 agricultors, amb una assignació mitjana per sol·licitant de 4.778 euros. D’aquests, tan sols 103 són de la Comunitat Valenciana, que acaparen una superfície de 1.874 hectàrees i han rebut un import de poc més de 243.000 euros.

Aquest pagament es concedeix per un màxim de cinc anys a partir de l’exercici de la primera presentació de la sol·licitud. Des de la campanya 2023, aquesta injecció de capital es converteix en la nova ajuda complementària a la renda per a joves agricultors, per la qual cosa podran continuar percebent la complementària sota aquest concepte durant els anys que els resten fins a completar l’esmentat període de temps. Des de 2023, l’import que es percep és el doble del que s’ha percebut fins a 2022, fins a un màxim de 100 hectàrees, sense estar condicionat al nombre de drets que es posseïsca com fins ara.

Irregularitats en fons agraris

Aquestes ajudes es fiscalitzen cada vegada més. Espanya va ser el quart estat membre de la UE on més irregularitats es van detectar en la gestió dels fons europeus agrícoles i estructurals entre 2018 i 2022, per darrere de Polònia, Romania i Itàlia, segons l’informe anual publicat ahir per l’Oficina Antifrau Europea (OLAF). L’agència va detectar 2.340 irregularitats a Espanya relacionades amb la gestió dels fons estructurals i d’inversió europeus i fons per a l’agricultura i el desenvolupament rural entre els anys 2018 i 2022, amb un impacte sobre el 0,2 % dels fons rebuts.

La xifra rebaixa les dades del període comprés entre 2017 i 2021, quan l’agència va detectar 3.178 irregularitats a Espanya relacionades amb la gestió, en aquest cas, dels Fons de Cohesió i de la Política Agrícola Comuna, amb un impacte sobre el 0,98 % dels fons rebuts.