El PSPV de la Costera-Canal proposa per unanimitat Roger Cerdà com a diputat provincial

L’executiva del PSPV de la Costera-Canal ha aprovat per unanimitat proposar Roger Cerdà com a nou diputat provincial en la Diputació de València.

Com va avançar Levante-EMV, l’alcalde en funcions de Xàtiva parteix com a favorit per a ocupar la plaça corresponent als socialistes pel partit judicial de Xàtiva, que abasta els municipis de les comarques de la Costera i la Canal i part de la Vall d’Albaida i la Ribera Alta. En aquest territori, el PSPV i el PP es reparteixen un diputat cada formació.

Aquesta vesprada està prevista la reunió del comité provincial del PSPV que designarà els diputats provincials de cada circumscripció i en la qual podria oficialitzar-se el nomenament de Cerdà.

En 2019, l’elecció va estar acompanyada de tensions internes, ja que l’alcalde de Xàtiva ja va ser proposat per a ocupar l’acta provincial, però l’aparell del partit, llavors controlat per l’abalista Mercedes Caballero, va nomenar per al càrrec Pilar Sarrión.