El PSPV es debat entre la continuïtat o la renovació per a les llistes del 23J

Continuïtat dels noms de 2019, nous perfils joves, càrrecs del Govern d’Espanya o responsables de l’executiu autonòmic que caurà en mans de la dreta quan PP i Vox acorden la investidura de Carlos Mazón. Són alguns dels dubtes als quals s’enfronten els socialistes valencians a l’hora d’elaborar les seues llistes per al Congrés i el Senat de cara a les eleccions del 23J i que es tancaran aquesta setmana en tres nivells: primer, l’executiva provincial (aquest dimecres); posteriorment, el Comité Nacional (dijous), i, finalment, Ferraz.

El que és segur és que l’actual ministra de Ciència i exalcaldessa de Gandia, Diana Morant, serà la que encapçale la papereta per València. Com a número 2 tindrà l’exministre de Transports i l’exsecretari d’Organització del PSOE, José Luis Ábalos, qui fa quatre anys va ser el número 1 per aquesta circumscripció. Ábalos va demanar continuar a Madrid, on segueix com a diputat, i els socialistes consideren que pot aportar per a mobilitzar el votant de pota negra dels del puny i la rosa.

No hi sobren els aspirants i el dubte que es negocia a les sales de màquines de les diferents estructures dels socialistes és si apostar per la continuïtat o la renovació. En cas de la primera, suposaria que seguirien en els seus escons Ana Botella i Vicent Sarrià, una cosa bastant probable en el cas del segon, segons les fonts consultades, dos diputats valorats per les seues hores de vol i coneixement orgànic i institucional.

La renovació la representarien Víctor Camino, líder de les Joventuts Socialistes d’Espanya, que ha sigut proposat per a les llistes per Joves, i Ana Domínguez, sotssecretària d’Igualtat del PSPV i portaveu, així com directora general de Relacions amb les Corts, càrrec que perdrà quan la dreta confeccione el seu nou govern. Un lloc en les llistes del Congrés seria una manera de donar-li eixida a un dels noms en creixement de cara al futur dins del partit.

L’opció Calabuig

Una cosa similar li ocorre a Joan Calabuig, que apareix en les votacions d’algunes agrupacions locals per a anar al Senat. Calabuig és el president de l’Autoritat Portuària de València, nomenat recentment per Puig, i que Mazón podria canviar. En aquesta ocasió, en la cambra alta és probable que els socialistes només obtinguen un representant per València i no tres, ja que el PP apareix com el favorit per a ser el més votat.

Els esmentats són per la circumscripció de València, però en el PSPV els ulls miren també a Alacant i Castelló, on, en 2019, van aconseguir quatre i dos parlamentaris respectivament. A Alacant apareix com a segura la continuïtat d’Alejandro Soler, secretari general de la província, i de Patricia Blanquer, que té lloc en l’executiva federal. Així mateix, en les votacions de l’agrupació local d’Alacant per al Congrés apareixen noms com la subdelegada del Govern a Alacant, Araceli Poblador, i el secretari general del PSOE d’Alacant, Miguel Millana; mentre que per al Senat sonen el dirigent socialista Ángel Franco, l’actual senadora Ana Martínez o l’esmentada Poblador.