La UE es conjura per a combatre els problemes de salut mental en xiquets i adolescents

La salut mental s’ha convertit en un dels grans problemes socials i sanitaris de la Unió Europea, amb un cost estimat de 600.000 milions d’euros per a les arques europees o el 4 % del PIB europeu. Abans que irrompera la pandèmia de covid, els problemes mentals afectaven 1 de cada 6 persones a la UE —uns 84 milions de persones—, però la situació ha empitjorat dramàticament en els últims tres anys particularment entre els xiquets i joves. “El cost de la inacció és important i, per desgràcia, es preveu que augmente encara més”, alerta la Comissió Europea en una nova estratègia que aposta per crear una xarxa de salut mental infantil i juvenil per a compartir informació i millorar la prevenció.

L’estratègia prestarà especial atenció al ciberassetjament en l’àmbit educatiu i en internet i inclourà un codi de conducta

“Sabem que els esdeveniments dels últims anys han afectat especialment la nostra joventut, i que la depressió entre els joves s’ha duplicat. En 2024, volem ajudar els xiquets i joves amb una xarxa de salut mental per a desenvolupar una caixa d’eines de prevenció”, ha anunciat la comissària de Salut, Stella Kyriakides.

L’estratègia, que inclou una vintena d’iniciatives i 1.200 milions d’euros de finançament europeu, també prestarà especial atenció al ciberassetjament en l’àmbit educatiu i en internet amb un codi de conducta en el marc de la nova Llei de serveis digitals. “En el marc de la iniciativa “Pantalles sanes, joventut sana”, donarem orientacions sobre la protecció dels menors en el món digital, i, mitjançant la missió contra el càncer d’“Horitzó Europa”, oferirem als joves supervivents de càncer una plataforma que els ajude a potenciar la seua salut mental”, ha precisat Kyriakides.

Els problemes de salut mental tenen per a la UE un cost estimat de 600.000 milions d’euros

Segons la Comissió Europea, el suïcidi és, després dels accidents de trànsit, la segona causa principal de mort entre els joves de 15 a 19 anys. “Darrere d’aquestes estadístiques s’amaguen milions d’històries personals. Històries de xiquets i adolescents per als quals les tauletes i els telèfons intel·ligents, juntament amb les plataformes de xarxes socials i les aplicacions de missatgeria, s’han convertit en part integral de les seues vides, a vegades en detriment de la salut física i mental. Històries de persones socialment excloses que pateixen discriminació. Històries de persones majors que se senten soles, de treballadors esgotats, de pares que ja no poden seguir avant i de persones que se senten aïllades per ser qui són o pel lloc on viuen”, assenyala la Comissió.

Dies de treball perduts

El problema, però, és generalitzat. El 27 % dels treballadors a la UE asseguren haver experimentat estrés, depressió o ansietat relacionats amb el treball durant els dotze mesos anteriors. “Sabem que l’estrés i la síndrome burn-out contribueixen a la meitat de tots els dies de treball perduts. Això no és acceptable. Anar a treballar no pot provocar que caiguem malalts”, ha recordat Kyriakides durant la presentació. Ja en 2019, més del 7 % de les persones a la UE patia depressió i el 13 % se sentia sol la major part del temps. La pandèmia ha exacerbat tots aquests problemes fins a duplicar, per exemple, el percentatge de persones que se senten soles, que s’ha disparat fins al 26 %.

En la nova estratègia, que respon a la iniciativa anunciada el setembre passat per la presidenta Ursula von der Leyen, Brussel·les planteja abordar els problemes de salut mental en totes les polítiques amb un ampli ventall de polítiques i mesures concretes. En primer lloc, la iniciativa advoca per millorar la prevenció i la detecció precoç de la depressió o el suïcidi, amb un codi europeu de salut mental i el reforç de la investigació sobre la salut cerebral. La Comissió Europea també vol que hi haja més inversió en formació i desenvolupament de capacitats que reforcen la salut mental en totes les polítiques i una millora de l’accés al tractament i l’assistència. Les accions en aquest àmbit inclouran programes de formació i intercanvi per a professionals i suport tècnic a les reformes de la salut mental a escala nacional.

Brussel·les també posa el focus en el treball amb noves campanyes de sensibilització a escala europea mitjançant l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball (EU-OSHA), amb seu a Bilbao, i una possible futura iniciativa de la UE sobre riscos psicosocials en el treball. Quant a les mesures per a combatre aquest problema entre els xiquets i joves durant els seus anys més vulnerables, la Comissió planteja crear una xarxa de salut mental infantil i juvenil, un conjunt d’eines de prevenció per a xiquets que aborden els principals factors determinants de la salut mental i física, i una millor protecció en línia i en les xarxes socials. Respecte als grups vulnerables, la idea és que hi haja més suport específic als més necessitats, com els ancians, persones en situacions econòmiques o socials difícils i poblacions migrants o refugiades. També a les poblacions afectades per conflictes, en particular a les persones (sobretot xiquets) desplaçades d’Ucraïna i als xiquets ucraïnesos traumatitzats per la guerra.