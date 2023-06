La vegetació rebrota després de l’incendi de la Casella

L’incendi que a mitjan abril es va declarar al costat de la carretera de la Casella i que, alimentat pel vent de ponent, va pujar ràpidament pel vessant fins a la cresta que separa les valls de la Murta i la Casella, va deixar una imatge de desolació en aquest paratge d’Alzira on, a penes dos mesos després, comencen a rebrotar alguns arbustos i margallons i el verd de la vegetació nova contrasta sobre el fons gris.

Es tracta, simplement, dels primers indicis d’una recuperació que s’ha vist afavorida per les generoses pluges del mes de maig, que, a diferència d’altres zones pròximes, a les muntanyes d’Alzira no han sigut especialment intenses, la qual cosa ha evitat que s’accelerara el procés d’erosió en l’àrea afectada pel foc.

Els primers símptomes de recuperació es localitzen principalment en la cresta que separa les dues valls, a l’enclavament conegut com a Bassetes Roges, que comptava amb una abundant màquia, un dels principals ecosistemes mediterranis format per arbustos com ara la coscolla i el llentiscle, que tenen una gran capacitat de regeneració, expliquen fonts de l’Àrea Municipal de Medi Ambient. També el margalló té facilitat per a rebrotar després de patir les condicions extremes d’un incendi.

Les mateixes fonts detallen que, en aquesta zona, l’incendi va cremar també massa forestal, encara que hi ha pins pels quals el foc va passar amb rapidesa i en aquests moments estan “resinant”, la qual cosa suposa que els arbres estan vius i caldrà esperar per a veure si són capaços de recuperar-se.

Danys en el vessant

Més danys hi ha en el vessant de la Casella, on el tipus de vegetació és diferent, amb menys presència d’arbustos i una població de pins ja afeblits abans de l’incendi. Els tècnics assenyalen que caldrà esperar, especialment amb l’estiu per davant, per a comprovar com hi reacciona tota la zona afectada. De cara a la pròxima tardor, estudien la possibilitat de fer xicotets dics en aquest vessant amb material cremat, aprofitant, entre altres coses, l’escorça d’arbres calcinats, per a evitar que, en cas de fortes precipitacions, els escolaments provoquen una forta erosió i garantir, així, la fertilitat del sòl per a afavorir-ne la regeneració a mitjà termini.

Un incendi declarat la vesprada del 14 d’abril passat a la vora de la carretera de la Casella va encendre totes les alarmes, ja que, espentat pel vent de ponent, va pujar amb rapidesa pel vessant de la muntanya i amenaçava de passar al paratge de la Murta, una àrea de gran valor ambiental per la seua riquesa botànica i també sentimental per als veïns d’Alzira.

El gran desplegament de mitjans aeris tant de la Generalitat com del Ministeri i de la Diputació, i una eficaç coordinació de tots els serveis d’extinció, va permetre frenar l’avanç de les flames en la cresta que separa les dues valls.

La nit es va fer molt llarga també per als efectius que van treballar en una zona de molt difícil accés i, amb l’alba, la incorporació de nou dels mitjans aeris va acabar sufocant les flames i refredant el vessant de la vall de la Murta per a evitar que el foc avançara en aquesta direcció. El còmput de la superfície afectada es va estimar finalment en poc més de 40 hectàrees.